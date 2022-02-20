Як відрізнити справжнє масло від фальсифікату: 6 простих способів

Справжнє вершкове масло — це продукт, виготовлений виключно з молока

На тлі подорожчання вершкового масла українці не збираються зупинятися на купівлю цього продукту, адже він необхідний для приготування різних страв. Усі хочуть вірити, що навіть через високу вартість вони купують натуральний продукт з молочних вершків. Однак не забуваємо про несумлінних виробників, які часто грішать додаванням до складу рослинних жирів, про які "забувають" вказати на упаковці.

Портал ControlUnion назвав 6 способів, за допомогою яких можна відрізнити справжнє вершкове масло навіть від самої ідеальної підробки.

Перш за все, перед тим як купувати масло, треба навчитися відрізняти його від маргарину — це гідрогенізовані рослинні олії в поєднанні з барвниками та ароматизаторами. Їхня небезпека полягає в тому, що в них містяться до 50% небезпечних для організму трансжирів.

Також не забувайте дивитися на склад: у натуральному вершковому маслі, в першу чергу, має бути тільки цільне молоко та вершки.

Як відрізнити фальсифікат від справжнього масла — 6 способів:

Зверніть увагу на органолептичні характеристики: вид, колір та смак. Справжній продукт твердий на дотик. Він не бруднить упаковку і не пристає до ножа. Колір має бути світло-жовтий або жовтий, з вершковим смаком. За кімнатної температури на фальсифікаті виступають краплі води. Розігрійте на сковороді. Справжнє масло відразу зашипить, а пальмовий жир просто розплавиться і розтечеться. Якщо покласти масло в гарячу воду, то маргарин просто розпадеться на дрібні частки, а справжнє масло розчиниться. При заморожуванні продукту справжнє масло розвалюється на шматки, у той час, як маргарин легко намазується. Якщо покласти масло у горілку, фальсифікат забарвиться у жовтуватий колір.

Згідно з класифікацією Держпродспоживслужби, існує кілька сортів масла, які відрізняються за вмістом жирів. Докладніше про це читайте у нашому попередньому матеріалі.