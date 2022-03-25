Рус

Що не можна робити на католицьке Благовіщення-2022: головні заборони

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
168
Благовіщення Пресвятої Богородиці у католиків
Благовіщення Пресвятої Богородиці у католиків

25 березня церковне свято святкують християни західного обряду

Цієї п’ятниці католицька церква відзначає свято — Благовіщення Діви Марії, або Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.

Католицька церква вшановує це свято 25 березня, тоді як в Україні християни східного обряду відзначають Благовіщення щороку 7 квітня.

Благовіщення: історія та традиції

Це церковне свято символізує добру звістку про зачаття Марії — матері Ісуса Христа. Від дня Благовіщення до Різдва Христового проходить рівно дев’ять місяців.

Згідно з переказами, до Діви Марії прийшов Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона народить Спасителя.

Символом Благовіщення також вважається білий голуб, який приносить хорошу новину
Символом Благовіщення також вважається білий голуб, який приносить хорошу новину

Ангел подарував їй білу лілію і сказав: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого!"

Що не можна робити на Благовіщення 25 березня: заборони

  • На Благовіщення категорично заборонено займатися будь-якою роботою.
  • Не можна позичати.
  • Заборонено стригти волосся та нігті, інакше здоров’я піде.
  • Не можна сваритися, матюкатися, бути у поганому настрої.
  • Категорично заборонено вживати алкогольні напої.
  • Не рекомендується відвідувати цвинтар.

Нагадаємо, що на п’ятницю, 25 березня, випадає 30-й день війни в Україні. Всім вірянам варто помолитися Діві Марії за захист близьких людей, особливо дітей. Прохання про збереження здоров’я та життя обов'язково буде почуте Пресвятою Богородицею у ці непрості часи.

Теги:
#Свята #Заборони #Благовіщення Пресвятої Богородиці
Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни.
Україна
Україна захопила у росіян більше танків, аніж ті змогли підбити: деталі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські трактористи вже стали одним із символів війни росії проти нашої країни.
Україна захопила у росіян більше танків, аніж ті змогли підбити: деталі
Дата публікації
Категорія
Ракетний удар по порту Бердянська
Не "Орськ": у ЗСУ уточнили, який корабель втратили росіяни у Бердянську
Дата публікації
Категорія
Ядерна зброя
Вдарить відразу по Польщі: генерал розповів, у якому разі путін застосує ядерну зброю
Дата публікації
Категорія
Карабах
У Карабаху знову війна? Що кажуть у Вірменії та Азербайджані
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно