Що не можна робити на католицьке Благовіщення-2022: головні заборони

25 березня церковне свято святкують християни західного обряду

Цієї п’ятниці католицька церква відзначає свято — Благовіщення Діви Марії, або Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.

Католицька церква вшановує це свято 25 березня, тоді як в Україні християни східного обряду відзначають Благовіщення щороку 7 квітня.

Благовіщення: історія та традиції

Це церковне свято символізує добру звістку про зачаття Марії — матері Ісуса Христа. Від дня Благовіщення до Різдва Христового проходить рівно дев’ять місяців.

Згідно з переказами, до Діви Марії прийшов Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона народить Спасителя.

Символом Благовіщення також вважається білий голуб, який приносить хорошу новину

Ангел подарував їй білу лілію і сказав: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого!"

Що не можна робити на Благовіщення 25 березня: заборони

На Благовіщення категорично заборонено займатися будь-якою роботою.

Не можна позичати.

Заборонено стригти волосся та нігті, інакше здоров’я піде.

Не можна сваритися, матюкатися, бути у поганому настрої.

Категорично заборонено вживати алкогольні напої.

Не рекомендується відвідувати цвинтар.

Нагадаємо, що на п’ятницю, 25 березня, випадає 30-й день війни в Україні. Всім вірянам варто помолитися Діві Марії за захист близьких людей, особливо дітей. Прохання про збереження здоров’я та життя обов'язково буде почуте Пресвятою Богородицею у ці непрості часи.