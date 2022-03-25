Що не можна робити на католицьке Благовіщення-2022: головні заборони
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25 березня церковне свято святкують християни західного обряду
Цієї п’ятниці католицька церква відзначає свято — Благовіщення Діви Марії, або Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.
Католицька церква вшановує це свято 25 березня, тоді як в Україні християни східного обряду відзначають Благовіщення щороку 7 квітня.
Благовіщення: історія та традиції
Це церковне свято символізує добру звістку про зачаття Марії — матері Ісуса Христа. Від дня Благовіщення до Різдва Христового проходить рівно дев’ять місяців.
Згідно з переказами, до Діви Марії прийшов Архангел Гавриїл і приніс благу звістку, що вона народить Спасителя.
Ангел подарував їй білу лілію і сказав: "Радуйся, благодатна, Господь з Тобою! Благословенна Ти між жінками. І благословенний плід лона Твого!"
Що не можна робити на Благовіщення 25 березня: заборони
- На Благовіщення категорично заборонено займатися будь-якою роботою.
- Не можна позичати.
- Заборонено стригти волосся та нігті, інакше здоров’я піде.
- Не можна сваритися, матюкатися, бути у поганому настрої.
- Категорично заборонено вживати алкогольні напої.
- Не рекомендується відвідувати цвинтар.
Нагадаємо, що на п’ятницю, 25 березня, випадає 30-й день війни в Україні. Всім вірянам варто помолитися Діві Марії за захист близьких людей, особливо дітей. Прохання про збереження здоров’я та життя обов'язково буде почуте Пресвятою Богородицею у ці непрості часи.
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