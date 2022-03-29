Благовіщення 2022: коли відзначаємо і що не можна робити у свято

Щорічно Благовіщення відзначається в той самий день.

У черзі весняних церковних свят, крім одного з найбільших християнських свят Великодня, відзначається велике дванадесяте свято — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Зазначимо, що дата свята неперехідна, і кожне свято відзначається в той самий день.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Благовіщення у 2022-му році, про значення свята, а також про головні заборони цього дня.

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Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022: дата

Свято Благовіщення Пресвятої Богородиці щороку відзначається 7 квітня. Зазначимо, що це дата святкування православного західного обряду, який користується юліанським календарем. Християни східного обряду наголошую на Благовіщенні за григоріанським календарем — дата припадає на 25 березня.

Також варто зазначити, що Благовіщення не відзначається один день, свято має день передсвята і день післясвята, що збігається з днем святкування Собору архангела Гавриїла.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022: значення та традиції

Благовіщення Пресвятої Богородиці – це свято, яке знаменує благу звістку – цього дня Діва Марія дізналася від архангела Гавриїла про зачаття Ісуса Христа, сина Божого. Свято вважається одним із найбільших і важливих свят у православному календарі, після Різдва та Великодня. Також у народі Благовіщення – це свято зустрічі весни.

На Благовіщення про всі храми та церкви проводиться святкова літургія, яка часто завершується традицією випускати в небо білих голубів, які є символом Святого Духа. Цього дня бажано сповідатися та причаститися, а також перебувати у хорошому настрої. Традиційно, свято відзначається у колі сім’ї та друзів. Перед святом обов’язково потрібно навести лад у будинку.

У церкві заведено освячувати зерно і насіння, з яких потім вирощують новий урожай.

Благовіщення Пресвятої Богородиці 2022 року: заборони

Не можна займатися побутовими справами — прати, скидати пил, гладити речі, мити підлогу та ін.

Не можна сумувати та сваритися.

Не варто одягати новий одяг.

Не можна давати гроші у борг.

Небажано їхати з дому.

Не можна працювати землі або підрізати дерева.

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