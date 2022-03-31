Коли садити картоплю та кабачки: календар садівника-городника на квітень
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Місячний календар на квітень 2022 року допоможе правильно спланувати роботу на городі та саду
За вікном вже весна, яка практично "зникла" з календаря українців через війну росії з Україною, а це означає, що настав час починати готувати свої сади та городи до нового посадкового сезону. Квітень місяць — це ідеальний час для підготовки землі до посадки овочів.
"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на квітень 2022, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.
Що можна робити у квітні в саду та на городі
- У період зростаючого Місяця, з 2 по 15 квітня 2022 року: можна садити та сіяти плодові культури та овочі, які повинні швидко рости, також можна обробляти зернові та прищеплювати фруктові дерева.
- У період спадного Місяця, з 17 по 29 квітня 2022 року: корисно провести роботи зі знищення шкідників, особливо на деревах і чагарниках, а також обрізати почорнілі кінці гілок на кущах чорної смородини та малини.
Сприятливі дні для садових робіт у квітні 2022 року.
- Висадка розсади в ґрунт або в теплицю 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 квітня
- Пересадка та пікірування рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
- Прополювання та проріджування рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
- Внесення мінеральних добрив 3-15 квітня
- Внесення органічних добрив 17-29 квітня
- Полив рослин 3-9, 14-18, 21, 22, 26, 27, 30 квітня
- Обрізка гілок та пагонів 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
- Боротьба зі шкідниками 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
- Щеплення дерев та чагарників 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28, 29 квітня
- Посадка декоративних дерев та чагарників 3-5, 7, 14, 18, 21, 22 квітня
- Посадка плодових дерев 3-4, 7, 18, 20, 23 квітня
- Посадка плодово-ягідних чагарників 3-5, 7, 18, 20-26 квітня
- Заготівля та укорінення живців 3-9, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
- Розпушування, підгортання, перекопування, культивація та інші роботи біля кореневої системи рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
Сприятливі дні для посадки овочів у квітні
- Томати 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
- Огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 квітня
- Перець 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
- Цибуля на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня
- Цибуля, часник, хрін 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
- Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
- Баклажани 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
- Кабачки, патисони, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 квітня
- Картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
- Суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
- Горох, боби, квасоля 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня
- Редиска, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
- Морква, буряк, селера 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
- Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
Сприятливі дні у квітні 2022 року для посадки саджанців
- Плодові дерева 15, 17, 28, 29 квітня
- Виноград 17, 28, 29 квітня
- Аґрус, смородина 17, 18, 23-25, 27, 28 квітня
- Малина, ожина 7-9, 27, 28 квітня
- Полуниця, суниця 7-9, 17, 23, 24, 28, 29 квітня
Сприятливі дні для посіву/посадки/пересадки квітів
- Однорічні 3-7, 13-16, 30 квітня
- Дворічні та багаторічні 3, 4, 13-16 квітня
- Цибулинні та бульбові 3, 4, 15-18, 21 квітня
Несприятливі дні для будь-яких посадок у квітні 2022
- 1,16, 30 квітня.
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