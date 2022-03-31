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Коли садити картоплю та кабачки: календар садівника-городника на квітень

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коли садити картоплю та кабачки: календар садівника-городника на квітень

Місячний календар на квітень 2022 року допоможе правильно спланувати роботу на городі та саду

За вікном вже весна, яка практично "зникла" з календаря українців через війну росії з Україною, а це означає, що настав час починати готувати свої сади та городи до нового посадкового сезону. Квітень місяць — це ідеальний час для підготовки землі до посадки овочів.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на квітень 2022, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

Що можна робити у квітні в саду та на городі

  • У період зростаючого Місяця, з 2 по 15 квітня 2022 року: можна садити та сіяти плодові культури та овочі, які повинні швидко рости, також можна обробляти зернові та прищеплювати фруктові дерева.
  • У період спадного Місяця, з 17 по 29 квітня 2022 року: корисно провести роботи зі знищення шкідників, особливо на деревах і чагарниках, а також обрізати почорнілі кінці гілок на кущах чорної смородини та малини.

Сприятливі дні для садових робіт у квітні 2022 року.

  • Висадка розсади в ґрунт або в теплицю 1-3, 8, 9, 14-18, 20, 24-26 квітня
  • Пересадка та пікірування рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
  • Прополювання та проріджування рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
  • Внесення мінеральних добрив 3-15 квітня
  • Внесення органічних добрив 17-29 квітня
  • Полив рослин 3-9, 14-18, 21, 22, 26, 27, 30 квітня
  • Обрізка гілок та пагонів 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
  • Боротьба зі шкідниками 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня
  • Щеплення дерев та чагарників 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28, 29 квітня
  • Посадка декоративних дерев та чагарників 3-5, 7, 14, 18, 21, 22 квітня
  • Посадка плодових дерев 3-4, 7, 18, 20, 23 квітня
  • Посадка плодово-ягідних чагарників 3-5, 7, 18, 20-26 квітня
  • Заготівля та укорінення живців 3-9, 14, 15, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
  • Розпушування, підгортання, перекопування, культивація та інші роботи біля кореневої системи рослин 1, 10-14, 17-20, 23-25, 28-30 квітня

Сприятливі дні для посадки овочів у квітні

  • Томати 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
  • Огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 квітня
  • Перець 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
  • Цибуля на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня
  • Цибуля, часник, хрін 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
  • Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
  • Баклажани 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
  • Кабачки, патисони, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 квітня
  • Картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
  • Суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
  • Горох, боби, квасоля 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня
  • Редиска, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 квітня
  • Морква, буряк, селера 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня
  • Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Сприятливі дні у квітні 2022 року для посадки саджанців

  • Плодові дерева 15, 17, 28, 29 квітня
  • Виноград 17, 28, 29 квітня
  • Аґрус, смородина 17, 18, 23-25, 27, 28 квітня
  • Малина, ожина 7-9, 27, 28 квітня
  • Полуниця, суниця 7-9, 17, 23, 24, 28, 29 квітня

Сприятливі дні для посіву/посадки/пересадки квітів

  • Однорічні 3-7, 13-16, 30 квітня
  • Дворічні та багаторічні 3, 4, 13-16 квітня
  • Цибулинні та бульбові 3, 4, 15-18, 21 квітня

Несприятливі дні для будь-яких посадок у квітні 2022

  • 1,16, 30 квітня.

Нагадаємо, що перед Великоднем віряни відзначають ще одне важливе християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячене матері Ісуса Христа — Діві Марії, а точніше дню, коли свята дізналася про благу звістку про зачаття сина Божого. Що не можна робити цього дня — читайте в нашому матеріалі.

Теги:
#Садівництво #Календар #Місячний календар #Посіви #Город #Догляд за городом #Сад і город #Поради городникам
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