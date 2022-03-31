Що обов’язково потрібно посадити у квітні, щоб не залишитися без урожаю

Вибрали те, що обов’язково потрібно посадити у квітні-2022, щоб отримати хороший урожай

Один із найбільш завантажених місяців на рік для садівника-аматора — це квітень. Це час інтенсивних посівів та посадок, тому щоб не залишитись без урожаю у найближчий рік, необхідно знати, які культури й коли потрібно садити у другому місяці весни. Місячний посівний календар у цьому нам обов’язково допоможе.

Що обов’язково потрібно садити та сіяти у квітні

У квітні найкраще висівати холодостійкі культури. Так, у ґрунт можна сіяти дуже багато овочевих культур. Це – морква, редис, ріпа, редька, буряк, горох, боби, кукурудза, соняшник.

Також можна сміливо висівати всі зелені та пряно-смакові трави: селера листова, петрушка листова та коренева, кріп, салат, цибуля-сівок, пастернак.

Сприятливі дні для посадки овочів у квітні-2022

Морква, буряк, селера 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Редиска, редька 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Горох, боби, квасоля 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня

Цибуля на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня

Цибуля, часник, хрін 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

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