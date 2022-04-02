Посівний календар на квітень 2022 року: сприятливі дні для посадки картоплі, цибулі, кабачків

Роботи на городі навесні чимало, а впоратися з нею якнайкраще допоможе посівний календар.

Квітень — це один із найнасиченіших місяців року для садівників та городників, адже на цей період припадає багато роботи в саду та на городі. А щоб майбутній урожай був плодючим, потрібно знати, які дні в місяці сприятливі, а які ні, щоб правильно розподілити всі посадки. І в цій кожній господині може допомогти посівний календар.

"Телеграф" пропонує Вам ознайомитися з календарем садівника та городника на квітень 2022 року, щоб ви змогли заощадити свої нерви та засоби, обравши найкращі дні для посадки овочевих культур. Повірте, ви будете задоволені майбутнім урожаєм, а рослини будуть врятовані від недуг.

Сприятливі дні для посадки овочів у квітні

Зазначимо, що у квітні можна садити та сіяти всі плодові культури та овочі, які мають швидко рости. А також бажано провести всі роботи зі знищення шкідників, особливо на деревах та чагарниках.

Нагадаємо, що перед Великоднем віряни відзначають ще одне важливе християнське свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, яке присвячене матері Ісуса Христа — Діві Марії, а точніше дню, коли свята дізналася про благу звістку про зачаття Спасителя. Що не можна робити цього дня — читайте в нашому матеріалі.