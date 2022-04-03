Коли Вербна неділя у 2022-му: дата, традиції та заборони

Свято символічно пов'язане з гілочками верби, що розпустилася

Вербна неділя – це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн найсуворіший піст – Великий піст.

"Телеграф" розповідає, коли настане Вербна неділя у 2022 році, історія та значення свята, що можна і не можна робити у цей день.

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Вербна неділя-2022: дата свята

Вербний тиждень цього року припадає на період із 11 по 17 квітня. А в останній день цього тижня настане свято – Вербна неділя, тобто 17 квітня.

Вербна неділя-2022: історія та значення свята

Головним символом Вербної неділі є гілочки пухнастої верби, які заведено приносити в цей день до церкви та освячувати — їхня присутність у домі відганяє злих духів, захищає будинок та приносить добробут сім’ї. Самі гілочки верби символізують пальмові, якими юдеї вітали Ісуса, коли він входив до Єрусалиму, однак, оскільки в Україні пальми не ростуть, їх замінили на вербу.

Гілочки верби християни б’ють один одного, примовляючи: "Не я б’ю — верба б’є!".

Вербна неділя-2022: традиції дня

У Вербну неділю люди приходять до храмів з букетом верби. Освячену вербу прийнято зберігати біля ікон як оберіг від хвороб, горя та сліз протягом наступного року. Вербовими гілочками раніше кропили житло і худобу.

Вербна неділя-2022: що не можна робити у це свято

Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, прибиранням, пранням.

Заборонено сваритися, ображатися, пліткувати;

Категорично забороняється влаштовувати галасливі гуляння, вінчатися, одружуватися, хрестити, вживати алкоголь.

Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

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