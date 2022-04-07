Рус

Благовіщення 2022: що можна і заборонено робити у свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
145
Благовіщення 2022: що можна і заборонено робити у свято

Благовіщення — важливе церковне свято, яке має суворі заборони.

У четвер, 7 квітня, православні західного обряду, які користуються юліанським календарем, відзначають одне з найбільших весняних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.

Згідно з переказами, саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку про народження Сина Божого та Спасителя людства – Ісуса Христа. Також уважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.

Зазначимо, що символами цього свята є блакитний колір, білі лілії, а також білі голуби, які символізують непорочність Діви Марії.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і треба робити

  • Можна і навіть треба відвідати церкву та прочитати молитву Богородиці.
  • Можна їсти рибу і пити вино (якщо ви дотримуєтеся посту).
  • Потрібно зустрічати свято у гарному настрої та в радості.
  • Раніше у цей день починали збирати перші лікарські трави.
  • Цього дня потрібно позбутися старих речей, кинувши їх у багаття.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити

  • Не слід займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;
  • Не рекомендується шити, в’язати та навіть готувати.
  • Не рекомендується залишати будинок.
  • Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.
  • Не слід позичати що-небудь або позичати.
  • Не можна одягати новий одяг.
  • Жінкам не можна стригти та фарбувати волосся.
  • Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.
  • Не можна укладати шлюби та вінчатися.

Раніше астролог Аріна Артурівна розповіла, який місяць для України буде найжорстокішим та вибухонебезпечнішим часом.

Теги:
#Свято #Заборони #Благовіщення
Українські військові знищили ППО ворога
Україна
Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські військові знищили ППО ворога
Спецназ та артилерія ЗСУ вистежили та знищили "особливого звіра" (фото)
Дата публікації
Категорія
Українці вже доводять, що можуть перемогти росію, зазначають у США
У США оцінили шанси України на перемогу у війні з росією: що кажуть у Пентагоні та Держдепі
Дата публікації
Категорія
Енергодар перебуває під окупацією російських військ
"Документує свої злочини": в Енергодарі колаборант із ОПЗЖ "звільнив" законного мера та всіх чиновників
Дата публікації
Категорія
Китайські держкомпанії не купують нову нафту у росії
"Російської нафти більше не буде": Китай побоюється купувати "чорне золото" у росії — ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 7 квітня
Війна — день 43: росія продовжує атакувати Україну та вбивати українців, але зазнає втрат від ЗСУ та отримує нові санкції