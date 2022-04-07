Благовіщення 2022: що можна і заборонено робити у свято
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Благовіщення — важливе церковне свято, яке має суворі заборони.
У четвер, 7 квітня, православні західного обряду, які користуються юліанським календарем, відзначають одне з найбільших весняних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.
Згідно з переказами, саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку про народження Сина Божого та Спасителя людства – Ісуса Христа. Також уважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.
Зазначимо, що символами цього свята є блакитний колір, білі лілії, а також білі голуби, які символізують непорочність Діви Марії.
Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і треба робити
- Можна і навіть треба відвідати церкву та прочитати молитву Богородиці.
- Можна їсти рибу і пити вино (якщо ви дотримуєтеся посту).
- Потрібно зустрічати свято у гарному настрої та в радості.
- Раніше у цей день починали збирати перші лікарські трави.
- Цього дня потрібно позбутися старих речей, кинувши їх у багаття.
Благовіщення Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити
- Не слід займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;
- Не рекомендується шити, в’язати та навіть готувати.
- Не рекомендується залишати будинок.
- Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.
- Не слід позичати що-небудь або позичати.
- Не можна одягати новий одяг.
- Жінкам не можна стригти та фарбувати волосся.
- Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.
- Не можна укладати шлюби та вінчатися.
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