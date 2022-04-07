Благовіщення 2022: що можна і заборонено робити у свято

Благовіщення — важливе церковне свято, яке має суворі заборони.

У четвер, 7 квітня, православні західного обряду, які користуються юліанським календарем, відзначають одне з найбільших весняних свят — Благовіщення Пресвятої Богородиці. Свято вважається одним з найважливіших у році, належить до дванадесятих.

Згідно з переказами, саме в цей день архангел Гавриїл з’явився Діві Марії і приніс їй благу звістку про народження Сина Божого та Спасителя людства – Ісуса Христа. Також уважається, що у цей день зима остаточно здає позиції та настає весна.

Зазначимо, що символами цього свята є блакитний колір, білі лілії, а також білі голуби, які символізують непорочність Діви Марії.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що можна і треба робити

Можна і навіть треба відвідати церкву та прочитати молитву Богородиці.

Можна їсти рибу і пити вино (якщо ви дотримуєтеся посту).

Потрібно зустрічати свято у гарному настрої та в радості.

Раніше у цей день починали збирати перші лікарські трави.

Цього дня потрібно позбутися старих речей, кинувши їх у багаття.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: що суворо заборонено робити

Не слід займатися важкою працею чи виконувати домашню роботу;

Не рекомендується шити, в’язати та навіть готувати.

Не рекомендується залишати будинок.

Не можна працювати на землі чи підрізати дерева.

Не слід позичати що-небудь або позичати.

Не можна одягати новий одяг.

Жінкам не можна стригти та фарбувати волосся.

Не можна сваритися, лихословити, бажати зла.

Не можна укладати шлюби та вінчатися.

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