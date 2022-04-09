Вербна неділя 2022: коли та як правильно святити вербу
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Гілочки верби є найголовнішим атрибутом свята.
Вербну неділю у 2022 році християни відзначатимуть 17 квітня, а увесь тиждень до цього (з 11 по 17 число) вважається вербним. Головним символом цього свята є пухнасті гілочки верби, які здавна заведено святити у церкві, а потім нести до хати як оберіг від зла.
Більш детально про традиції та народні повір’я на Вербну неділю — читайте у матеріалі "Телеграфу".
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Як правильно святити вербу та головні традиції свята
Вербна неділя — це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн починається Великий піст. Цього дня віряни йдуть у церкву, щоб освятити вербові гілки — це і є найголовніша традиція свята. Варто зазначити, що вербові гілки символізують пальмові, якими юдеї вітали Ісуса при вході до Єрусалиму, однак в Україні пальми не ростуть, тому їх замінили на вербу.
Після того, як служба у церкві звершується, священник святою водою окроплює вербові гілочки. По завершенню цієї процесії люди несуть їх додому і зберігають аж до наступної Вербної неділі як оберіг від злих сил.
У народі також склалася традиція свяченою вербою легенько бити тих, хто не ходив на службу до церкви і примовляти:
"Не я б’ю – верба б’є,
За тиждень Великдень,
Недалечко червоне яєчко!"
Народні прикмети та повір’я
Здавна вважається, що ясна та тепла погода на Вербну неділю принесе багато врожаю фруктів влітку.
Для тих, хто хоче мати вдома достаток та добробут, радять у Вербну неділю посадити чи пересадити будь-яку кімнатну рослину.
Дівчатам, які хочуть протягом року вийти заміж, радять посвятити гілочки верби, потім поставити їх біля ліжка і весь день на Вербну неділю думати про коханого.
Також є повір’я, за яким для притягнення удачі радять з’їсти 3 вербових бруньки перед якоюсь важливою подією.
Раніше "Телеграф" повідомляв, погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.
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