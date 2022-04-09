Вербна неділя 2022: коли та як правильно святити вербу

Гілочки верби є найголовнішим атрибутом свята.

Вербну неділю у 2022 році християни відзначатимуть 17 квітня, а увесь тиждень до цього (з 11 по 17 число) вважається вербним. Головним символом цього свята є пухнасті гілочки верби, які здавна заведено святити у церкві, а потім нести до хати як оберіг від зла.

Більш детально про традиції та народні повір’я на Вербну неділю — читайте у матеріалі "Телеграфу".

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Як правильно святити вербу та головні традиції свята

Вербу у 2022 році святитимуть у церквах 17 квітня

Вербна неділя — це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн починається Великий піст. Цього дня віряни йдуть у церкву, щоб освятити вербові гілки — це і є найголовніша традиція свята. Варто зазначити, що вербові гілки символізують пальмові, якими юдеї вітали Ісуса при вході до Єрусалиму, однак в Україні пальми не ростуть, тому їх замінили на вербу.

Після того, як служба у церкві звершується, священник святою водою окроплює вербові гілочки. По завершенню цієї процесії люди несуть їх додому і зберігають аж до наступної Вербної неділі як оберіг від злих сил.

У народі також склалася традиція свяченою вербою легенько бити тих, хто не ходив на службу до церкви і примовляти:

"Не я б’ю – верба б’є,

За тиждень Великдень,

Недалечко червоне яєчко!"

Народні прикмети та повір’я

Тепло на Вербну неділю - до гарного врожаю

Здавна вважається, що ясна та тепла погода на Вербну неділю принесе багато врожаю фруктів влітку.

Для тих, хто хоче мати вдома достаток та добробут, радять у Вербну неділю посадити чи пересадити будь-яку кімнатну рослину.

Дівчатам, які хочуть протягом року вийти заміж, радять посвятити гілочки верби, потім поставити їх біля ліжка і весь день на Вербну неділю думати про коханого.

Також є повір’я, за яким для притягнення удачі радять з’їсти 3 вербових бруньки перед якоюсь важливою подією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.