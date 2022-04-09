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Вербна неділя 2022: що категорично не можна робити у свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Вербна неділя 2022: що категорично не можна робити у свято Новина оновлена 09 квітня 2022, 08:09

Це велике свято, яке відзначається в останню неділю Великого посту.

За сім днів до святкування Світлого Великодня віряни відзначають ще одне не менш важливе свято, яке належить до дванадесятих, — Вербна неділя. Цього дня християни відзначають пришестя Ісуса Христа до Єрусалиму.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Вербна неділя у 2022 році, а також що можна і не можна робити у це свято.

Вербна неділя-2022: дата свята

Дата святкування Вербної неділі прив’язана до дати Великодня, а це означає, що вона щороку змінюється. У 2022 році вона випадає на 17 квітня. А Вербний тиждень припадає на період із 11 по 17 квітня.

Вербна неділя-2022: традиції дня

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Однією з головних традицій дня є обряд висвітлення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї, а також це відмінний оберіг від хвороб, горя та сліз. Тому у це свято бажано відвідати храм.

Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим столом. Проте варто пам’ятати, що продовжується Великий піст, тому частування на столі мають бути скромними (риба, овочі, крупи) і заборонено вживати їжу тваринного походження. Також дозволяється випити трохи вина.

Вербна неділя-2022: що не можна робити

  • Не можна працювати вдома, а також займатися земельними роботами.
  • Забороняється лаятись і лихословити.
  • Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.
  • Небажано займатись приготуванням гарячих страв.
  • Не можна фарбувати та мити волосся, а також стригтися.
  • Не можна розпивати алкогольні напої.
  • Категорично заборонено грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.
  • Не можна ходити на цвинтарі.
  • Не можна ходити до лазні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.

Теги:
#Свято #Заборони #Вербна неділя
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