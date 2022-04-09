Вербна неділя 2022: що категорично не можна робити у свято

Це велике свято, яке відзначається в останню неділю Великого посту.

За сім днів до святкування Світлого Великодня віряни відзначають ще одне не менш важливе свято, яке належить до дванадесятих, — Вербна неділя. Цього дня християни відзначають пришестя Ісуса Христа до Єрусалиму.

"Телеграф" розповідає, коли відзначається Вербна неділя у 2022 році, а також що можна і не можна робити у це свято.

Вербна неділя-2022: дата свята

Дата святкування Вербної неділі прив’язана до дати Великодня, а це означає, що вона щороку змінюється. У 2022 році вона випадає на 17 квітня. А Вербний тиждень припадає на період із 11 по 17 квітня.

Вербна неділя-2022: традиції дня

Наші пращури приписували вербі магічну силу

Однією з головних традицій дня є обряд висвітлення верби у церкві. Вважається, що священні гілочки верби відганяють недобрих людей, хвороби, дають добробут сім’ї, а також це відмінний оберіг від хвороб, горя та сліз. Тому у це свято бажано відвідати храм.

Вербну неділю заведено проводити у родинному колі за святковим столом. Проте варто пам’ятати, що продовжується Великий піст, тому частування на столі мають бути скромними (риба, овочі, крупи) і заборонено вживати їжу тваринного походження. Також дозволяється випити трохи вина.

Вербна неділя-2022: що не можна робити

Не можна працювати вдома, а також займатися земельними роботами.

Забороняється лаятись і лихословити.

Не можна у Вербну неділю проводити поминальний обід.

Небажано займатись приготуванням гарячих страв.

Не можна фарбувати та мити волосся, а також стригтися.

Не можна розпивати алкогольні напої.

Категорично заборонено грати весілля та проводити обряд вінчання, а також вступати в інтимний зв’язок.

Не можна ходити на цвинтарі.

Не можна ходити до лазні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.