Посівний календар на травень-2022: названі найсприятливіші та найнебезпечніші дні для посадок

Найчарівніший для кожного садівника та городника місяць найзавантаженіший

Третій весняний місяць – це той час, коли справді стає по-справжньому тепло. Якщо початок весни практично "зник" з календаря українців через війну росії з Україною, а сам квітень особливо теплом нас не тішить, то цілий фронт робіт, зазвичай закінчених цього місяця, переносяться на травень. Місячний посівний календар у цьому нам обов’язково допоможе!

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

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Що можна робити в травні в саду та на городі — фази місяця

Молодик і повня пригнічують ріст і розвиток рослин, тому посіви та посадки в ці дні дуже несприятливі. Зростаючий місяць сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадаючий — розвитку кореневищ і бульб.

Місяць, що зростає : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 травня.

: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 травня. Місяць, що спадає: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 травня.

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 травня. Молодик: 30 травня.

30 травня. Повня: 16 травня.

Сприятливі дні для посіву та посадки культур у травні 2022 року

Кавун, баклажани — 5-7, 12-15

Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20

Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24

Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29

Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24

Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29

Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26

Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31

Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31

Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24

Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26

Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24

Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29

Буряк цукровий — 25-26

Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29

Гарбуз — 5-7, 12-15

Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Квасоля кущова — 5-7, 19-20

Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24

Часник — 14-15, 17-18, 25-26

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Несприятливі дні для посівів та посадок у травні 2022 року

Неприпустимі дні для посіву та посадки будь-яких культур — 1, 16, 20-22, 30

дні для посіву та посадки будь-яких культур — 1, 16, 20-22, 30 Небажані дні для посіву та посадки будь-яких культур — 8-9

дні для посіву та посадки будь-яких культур — 8-9 Неприпустимі дні для посіву, посадки та пересадки овочів — 10-11

— 10-11 Неприпустимі дні для посадки плодових дерев — 1, 10-11, 16, 21-24

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