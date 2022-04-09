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Посівний календар на травень-2022: названі найсприятливіші та найнебезпечніші дні для посадок

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Календар для городників та садівників Новина оновлена 09 квітня 2022, 17:32
Календар для городників та садівників

Найчарівніший для кожного садівника та городника місяць найзавантаженіший

Третій весняний місяць – це той час, коли справді стає по-справжньому тепло. Якщо початок весни практично "зник" з календаря українців через війну росії з Україною, а сам квітень особливо теплом нас не тішить, то цілий фронт робіт, зазвичай закінчених цього місяця, переносяться на травень. Місячний посівний календар у цьому нам обов’язково допоможе!

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.

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Що можна робити в травні в саду та на городі — фази місяця

Молодик і повня пригнічують ріст і розвиток рослин, тому посіви та посадки в ці дні дуже несприятливі. Зростаючий місяць сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадаючий — розвитку кореневищ і бульб.

  • Місяць, що зростає: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 травня.
  • Місяць, що спадає: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 травня.
  • Молодик: 30 травня.
  • Повня: 16 травня.

Сприятливі дні для посіву та посадки культур у травні 2022 року

  • Кавун, баклажани — 5-7, 12-15
  • Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
  • Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
  • Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
  • Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
  • Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
  • Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24
  • Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
  • Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26
  • Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
  • Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
  • Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24
  • Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26
  • Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
  • Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
  • Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24
  • Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
  • Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
  • Буряк цукровий — 25-26
  • Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
  • Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
  • Гарбуз — 5-7, 12-15
  • Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
  • Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
  • Квасоля кущова — 5-7, 19-20
  • Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
  • Часник — 14-15, 17-18, 25-26
  • Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Несприятливі дні для посівів та посадок у травні 2022 року

  • Неприпустимі дні для посіву та посадки будь-яких культур — 1, 16, 20-22, 30
  • Небажані дні для посіву та посадки будь-яких культур — 8-9
  • Неприпустимі дні для посіву, посадки та пересадки овочів — 10-11
  • Неприпустимі дні для посадки плодових дерев — 1, 10-11, 16, 21-24

Раніше "Телеграф" розповідав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Теги:
#Садівництво #Місячний календар #Посівний календар #календарі #Городництво
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