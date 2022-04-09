Посівний календар на травень-2022: названі найсприятливіші та найнебезпечніші дні для посадок
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Найчарівніший для кожного садівника та городника місяць найзавантаженіший
Третій весняний місяць – це той час, коли справді стає по-справжньому тепло. Якщо початок весни практично "зник" з календаря українців через війну росії з Україною, а сам квітень особливо теплом нас не тішить, то цілий фронт робіт, зазвичай закінчених цього місяця, переносяться на травень. Місячний посівний календар у цьому нам обов’язково допоможе!
"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для тих чи інших робіт, а які несприятливі.
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Що можна робити в травні в саду та на городі — фази місяця
Молодик і повня пригнічують ріст і розвиток рослин, тому посіви та посадки в ці дні дуже несприятливі. Зростаючий місяць сприяє зростанню надземних частин рослин, а ось спадаючий — розвитку кореневищ і бульб.
- Місяць, що зростає: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31 травня.
- Місяць, що спадає: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 травня.
- Молодик: 30 травня.
- Повня: 16 травня.
Сприятливі дні для посіву та посадки культур у травні 2022 року
- Кавун, баклажани — 5-7, 12-15
- Базилік, розмарин, майоран — 5-7, 14-15, 19-20
- Боби — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Горох — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Диня, кабачки — 5-7, 12-15, 23-24
- Капуста рання — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Капуста пізня — 1-2, 14-15, 19-20, 27-29
- Капуста червона — 5-7, 17-18, 23-24
- Капуста цвітна, броколі — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Картопля, батат, топінамбур — 1-2, 5-7, 12-14, 17-20, 27-29
- Кукурудза — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Цибуля на перо і на ріпку — 14-15, 17-20, 25-26
- Цибуля-чорнушка на сівок — 1-4, 14-15, 17-20, 27-29, 31
- Лук-порей — 2-7, 14-15, 25-26, 31
- Морква — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Огірки, перець — 5-7, 14-15, 23-24
- Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26
- Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
- Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
- Соняшник — 5-7, 12-15, 23-24
- Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
- Редиска — 1-2, 12-15, 17-20, 23-24, 27-29
- Буряк цукровий — 25-26
- Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
- Спаржа — 1-2, 5-7, 12-15, 23-24, 27-29
- Гарбуз — 5-7, 12-15
- Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
- Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
- Квасоля кущова — 5-7, 19-20
- Хрін — 5-7, 14-15, 19-20, 23-24
- Часник — 14-15, 17-18, 25-26
- Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
Несприятливі дні для посівів та посадок у травні 2022 року
- Неприпустимі дні для посіву та посадки будь-яких культур — 1, 16, 20-22, 30
- Небажані дні для посіву та посадки будь-яких культур — 8-9
- Неприпустимі дні для посіву, посадки та пересадки овочів — 10-11
- Неприпустимі дні для посадки плодових дерев — 1, 10-11, 16, 21-24
Раніше "Телеграф" розповідав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
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