Вербна неділя 2022: найсильніші молитви за мир

Молитися у Вербну неділю можна і вдома

Вхід Господній до Єрусалиму або як ще називають це свято Вербна неділя відзначають наприкінці Вербного тижня. За григоріанським календарем це свято у 2022 році відзначають 10 квітня, а за юліанським — 17-го.

Свято названо так на честь зустрічі Ісуса Христа, згідно з християнською традицією — Сина Божого, при входженні в Єрусалим радісною пальмовою процесією. Однак не у всіх країнах, де сповідують християнство, є пальми. Тому в країнах їх замінюють гілками дерев, які розцвітають першими навесні. В Україні це верба.

"Телеграф" підготував для вас найсильніші молитви про мир цього дня, які ви можете прочитати вдома та помолитися за щасливу долю України.

Молитва у Вербну неділю для захисту дітей

Всемогутній Боже, вручаю своїх дітей Твоєї могутній опіці та охороні! Охорони, Господи, від усього, що може завдати шкоди їх здоров’ю або зазнати їх небезпеки смерті. Але насамперед молю Тебе, дорогий Отче, охорони їх від небезпек, що загрожують їхнім душам.

Відверни, Боже, своєю Всемогутньою рукою від моїх дітей все те, що може мати лихий вплив на їхнє безневинне серце, або стати для них можливістю до зла. Охорони, Боже, моїх дітей від гріха. Пішли, благаю Тебе, своїх святих Ангелів, щоб зберігати їх на дорозі життя.

Всемогутній Бог і Отець, переведи щасливо моїх дітей через усі земні небезпеки та бурі і дай, щоб вони щасливо дійшли до пристані спасіння. Амінь.

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань.

Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів очерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй.

Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно.

Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій.

Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.

Молитви на удачу та здоров’я

Молитва для освячення верби вдома

"Господи Боже наш, що сидить на херувимах, Ти підняв силу Твою

І послав Єдинородного Сина Твого,

Господа нашого Ісуса Христа, спасти світ хрестом,

Похованням і воскресінням Своїм

Його, що прийшов до Єрусалиму

На вільні страждання, сьогодні люди,

Які сидять у темряві та тіні смертної, зустріли,

Взявши, як прапор неділю, гілки дерев

І гілки пальми.

Сам, Господи, збережи і охорони і нас,

Що ці гілки за прикладом тих

Цього передсвяткового дня несемо в руках.

Щоб, як народи та діти вигукували Тобі

Осанна! — так і ми в піснях та співах духовних

Досягнули життєдайної триденної неділі

У цьому Самому Христі Ісусі, Господі нашому.

З Ним Ти благословенний з Пресвятим і Благим,

І Животворящим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки віків».

Далі потрібно тричі окропити святою водою гілки верби, примовляючи:

"Благословляються і освячуються верби та гілки ці окропленням водою цієї святої, в ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Амінь".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.