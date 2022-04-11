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Будуть навіть заморозки: якої погоди чекати українцям на Великдень

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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На Великдень в Україні можуть вдарити нічні заморозки Новина оновлена 11 квітня 2022, 17:11
На Великдень в Україні можуть вдарити нічні заморозки

В Україну прийдуть дощі та похолодання

В Україні погода на Великдень буде досить прохолодною, як для середини весни. У країні можуть вдарити навіть нічні заморозки.

Про це в ексклюзивному коментарі розповів народний синоптик Володимир Деркач.

У середині місяця (квітня, — прим.ред), каже народний синоптик, знову прийде негода, температура знизиться, можливі опади і навіть заморозки вночі. При цьому кінець квітня, зазначає Деркач, може бути з дощами, але температура повітря буде досить комфортною, хоч і з перепадами у бік мінусу в окремі дні.

Народний синоптик Станіслав Щедрін також обіцяє українцям на Великдень похолодання та опади. За словами народного синоптика, починаючи десь із 20 квітня в Україну має прийти похолодання, яке протримається до 29-30 числа.

Зазначимо, що згідно з даними популярного сайту з прогнозом погоди Гісметео, 17 квітня, коли Великдень відзначають християни східного обряду, у столиці України вдень буде максимум +6 градусів та дощ. 24 квітня, коли Великдень відзначають християни західного обряду, потеплішає до +14, але дощова погода збережеться.

На сході України стовпчики термометрів вдень піднімуться до +14 і +19 градусів відповідно.

На заході денна температура становитиме лише +4 і +7 градусів відповідно.

Нагадаємо, що раніше синоптики пообіцяли українцям різку зміну погоди та дощі.

Теги:
#Погода #Великдень
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