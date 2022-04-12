Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадки овочів
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У місячному календарі на травень є як найбільш вдалі дні для роботи на городі, так і несприятливі.
Травень місяць — це досить напружений час для садівників та городників, адже починаються активні посадки та посіви на городах. Останній весняний місяць — це чудовий час для садово-городніх робіт, проте важливо пам’ятати, що не всі дні підійдуть для посівів. Найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.
" Телеграф " пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, в які дні найкраще займатися своїм городом, а коли краще нічого не садити і не сіяти.
Що і коли можна робити в травні в саду та на городі
У травні в повному обсязі можна займатися висаджуванням овочевих культур, цибулинних квітів, плодових дерев та чагарників. Також місяць сприятливий для роботи з розсадою. Важливо стежити за фазами місяця, адже небесне світило впливає зростання рослин. Зазначимо, що на початку місячного циклу, також у молодик і повний місяць садово-городні роботи не принесуть користі, а лише зашкодять рослинам.
Фази місяця в травні 2022:
- Молодий місяць — 30 травня о 14:30.
- Повня — 16 травня о 07:14.
- Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.
- Місяць з 17 по 29 травня.
Сприятливі дні для посіву та посадки у травні:
- огірки — 5, 6, 7, 8, 14, 15, 28,
- томати – 5, 6, 14, 15, 28,
- картопля — 5, 6, 19, 20, 23, 24
- кабачки, баклажани, патисони – 5, 12, 13, 14, 15, 28,
- перець – 5, 6, 14, 15, 28,
- капуста всіх видів та спаржа – 5, 6, 14, 15, 28,
- зелень, часник та хрін – 5, 6, 12, 13, 28, 29
- морква, буряк та ріпа – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,
- редис – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,
- кріп, петрушка, салат, шпинат, базилік — 5, 6, 23, 24
- бобові — 3, 4, 19
- баштанні — 19
- полуниця та суниці — 3, 4, 23, 24
- цибулинні квіти – 5, 6, 19, 20, 28,
- однорічні та багаторічні квіти – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 28
Сприятливі дні для роботи в саду у травні 2022
- посадка декоративних дерев і кущів — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19
- посадка плодових дерев та плодово-ягідних кущів — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19
- для добрива ґрунту — 15, 19, 23, 24
- для боротьби зі шкідниками — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19
- для обрізки гілок та пагонів — 5, 6, 17
- пересадка та пікірування рослин, заготівля та укорінення живців — 10, 11, 12
- розпушування, прополювання, перекопування, робота з кореневою системою рослин — 19
Несприятливі дні для посіву та посадки у травні:
- 16, 22, 29, 30 травня.
Раніше "Телеграф" розповідав, що обов’язково треба посадити у квітні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
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