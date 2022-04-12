Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадки овочів

У місячному календарі на травень є як найбільш вдалі дні для роботи на городі, так і несприятливі.

Травень місяць — це досить напружений час для садівників та городників, адже починаються активні посадки та посіви на городах. Останній весняний місяць — це чудовий час для садово-городніх робіт, проте важливо пам’ятати, що не всі дні підійдуть для посівів. Найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.

" Телеграф " пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, в які дні найкраще займатися своїм городом, а коли краще нічого не садити і не сіяти.

Що і коли можна робити в травні в саду та на городі

У травні в повному обсязі можна займатися висаджуванням овочевих культур, цибулинних квітів, плодових дерев та чагарників. Також місяць сприятливий для роботи з розсадою. Важливо стежити за фазами місяця, адже небесне світило впливає зростання рослин. Зазначимо, що на початку місячного циклу, також у молодик і повний місяць садово-городні роботи не принесуть користі, а лише зашкодять рослинам.

Фази місяця в травні 2022:

Молодий місяць — 30 травня о 14:30.

Повня — 16 травня о 07:14.

Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.

Місяць з 17 по 29 травня.

Сприятливі дні для посіву та посадки у травні:

огірки — 5, 6, 7, 8, 14, 15, 28,

томати – 5, 6, 14, 15, 28,

картопля — 5, 6, 19, 20, 23, 24

кабачки, баклажани, патисони – 5, 12, 13, 14, 15, 28,

перець – 5, 6, 14, 15, 28,

капуста всіх видів та спаржа – 5, 6, 14, 15, 28,

зелень, часник та хрін – 5, 6, 12, 13, 28, 29

морква, буряк та ріпа – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,

редис – 5, 6, 19, 20, 23, 24, 28,

кріп, петрушка, салат, шпинат, базилік — 5, 6, 23, 24

бобові — 3, 4, 19

баштанні — 19

полуниця та суниці — 3, 4, 23, 24

цибулинні квіти – 5, 6, 19, 20, 28,

однорічні та багаторічні квіти – 5, 6, 10, 11, 14, 15, 28

Сприятливі дні для роботи в саду у травні 2022

посадка декоративних дерев і кущів — 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

посадка плодових дерев та плодово-ягідних кущів — 5, 6, 10, 11, 12, 17, 19

для добрива ґрунту — 15, 19, 23, 24

для боротьби зі шкідниками — 3, 4, 5, 6, 15, 17, 19

для обрізки гілок та пагонів — 5, 6, 17

пересадка та пікірування рослин, заготівля та укорінення живців — 10, 11, 12

розпушування, прополювання, перекопування, робота з кореневою системою рослин — 19

Несприятливі дні для посіву та посадки у травні:

16, 22, 29, 30 травня.

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