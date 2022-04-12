Як приготувати найсмачнішу сирну паску: класичний рецепт

Така паска виходить неймовірно ніжною та смачною

На Великдень на святковому столі неодмінно має бути сирна паска. Цей святковий десерт виходить легким, ніжним, крім того, його нескладно готувати. Дізнайтеся, як просто приготувати смачну сирну паску за класичним рецептом.

Своїм рецептом сирної Великодня поділився шеф-кухар Володимир Ярославський на сторінці в Інстаграм.

Рецепт сирної Великодня

Складові:

300г зернового сиру 9%

-3 жовтки

-100г вершків 20%

-30г цукру

-50г вершкового масла

-50г білого шоколаду

-50г родзинки або цукати

-1ст. ложка кокосової стружки

-1ст. ложка мигдалю

-ваніль за бажанням

Спосіб приготування:

Сир важливо на самому початку віджати, щоб позбутися зайвої вологи. Сир, жовтки, вершкове масло, цукор та вершки кладемо в сотейник, і добре пробиваємо блендером у кремову масу. Якщо немає блендера, то попередньо сир треба протерти через сито. Ставимо сотейник на плиту і інтенсивно помішуючи доводимо суміш до появи перших "бульбашок", але не кип’ятимо, а відразу знімаємо з вогню. Не бійтеся, що суміш стала рідкою – це нормально. Додайте білий шоколад прямо в гарячу суміш і розмішайте лопаткою до розчинення. Додайте попередньо бланшировані родзинки, кокосову стружку і, за бажанням, ваніль та мигдаль. Форму застеліть марлею і висипте ще теплу суміш, трохи ущільнивши ложкою. Складіть краї марлі вгору і покладіть зверху невеликий прес, наприклад, 300г крупи на тарілку, щоб зайва рідина стікала і поставте холодильник на добу. Вранці прикрасьте білим шоколадом, цукатами, горіхами. Зберігайте у холодильнику 3-4 дні, накривши плівкою.

Раніше "Телеграф" публікував рецепт паски без замісу.