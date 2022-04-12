Посівний календар: що обов’язково потрібно посадити у травні
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У травні погода на вулиці встановлюється досить тепла, тому у городників триває марафон дачних справ
Травень — час "справжньої" роботи на ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується, тим більше, що у квітні дачним справам може стати на заваді сильні заморозки. Тому останній місяць весни — спекотна пора для городників та садівників. У цей час, звичайно, найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.
"Телеграф" розповідає, що садити у травні, щоб улітку отримати смачний та багатий урожай.
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Які овочі потрібно посадити у травні
У травні на городі можна посадити стійкі до холоду культури. Це:
- Капуста
- Горох
- Буряк
- Ярий часник
- Ріпа
- Редис
- Цибуля
Які квіти потрібно посадити у травні
В останній весняний місяць варто зайнятися висадкою квітів. Щойно пройдуть сильні заморозки, можна починати садити. Перелічуємо, які квіти садять у травні:
- Нарциси та тюльпани
- Чорнобривці
- Гладіолус
- Жоржина
- Віола
- Волошка
Дізнайтеся ще більше, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.
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