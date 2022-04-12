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Посівний календар: що обов’язково потрібно посадити у травні

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посівний календар на травень-2022 Новина оновлена 12 квітня 2022, 18:08
Посівний календар на травень-2022

У травні погода на вулиці встановлюється досить тепла, тому у городників триває марафон дачних справ

Травень — час "справжньої" роботи на ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується, тим більше, що у квітні дачним справам може стати на заваді сильні заморозки. Тому останній місяць весни — спекотна пора для городників та садівників. У цей час, звичайно, найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.

"Телеграф" розповідає, що садити у травні, щоб улітку отримати смачний та багатий урожай.

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Які овочі потрібно посадити у травні

У травні на городі можна посадити стійкі до холоду культури. Це:

  • Капуста
  • Горох
  • Буряк
Які овочі потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото
Які овочі потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото
  • Ярий часник
  • Ріпа
  • Редис
  • Цибуля

Які квіти потрібно посадити у травні

В останній весняний місяць варто зайнятися висадкою квітів. Щойно пройдуть сильні заморозки, можна починати садити. Перелічуємо, які квіти садять у травні:

  • Нарциси та тюльпани
  • Чорнобривці
  • Гладіолус
  • Жоржина
Які квіти потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото
Які квіти потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото
  • Віола
  • Волошка

Дізнайтеся ще більше, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.

Теги:
#Садівництво #Посіви #Город #календарі #Городництво
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