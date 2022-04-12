Посівний календар: що обов’язково потрібно посадити у травні

У травні погода на вулиці встановлюється досить тепла, тому у городників триває марафон дачних справ

Травень — час "справжньої" роботи на ділянці. Обсяг робіт стрімко збільшується, тим більше, що у квітні дачним справам може стати на заваді сильні заморозки. Тому останній місяць весни — спекотна пора для городників та садівників. У цей час, звичайно, найкраще дотримуватися місячного посівного календаря, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.

"Телеграф" розповідає, що садити у травні, щоб улітку отримати смачний та багатий урожай.

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Які овочі потрібно посадити у травні

У травні на городі можна посадити стійкі до холоду культури. Це:

Капуста

Горох

Буряк

Які овочі потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото

Ярий часник

Ріпа

Редис

Цибуля

Читайте також: Категорія Lifestyle Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадки овочів У місячному календарі на травень є як найбільш вдалі дні для роботи на городі, так і несприятливі.

Які квіти потрібно посадити у травні

В останній весняний місяць варто зайнятися висадкою квітів. Щойно пройдуть сильні заморозки, можна починати садити. Перелічуємо, які квіти садять у травні:

Нарциси та тюльпани

Чорнобривці

Гладіолус

Жоржина

Які квіти потрібно посадити у травні — Ілюстративне фото

Віола

Волошка

Дізнайтеся ще більше, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай із календаря садівника-городника.