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Коли садити картоплю, а коли перець та баклажани — посівний календар на другу половину квітня 2022 року

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Посівний календар на квітень 2022 Новина оновлена 13 квітня 2022, 06:46
Посівний календар на квітень 2022

Які дні найсприятливіші для висадки рослин, а коли слід утриматися від будь-якого виду діяльності.

Друга половина квітня — це пора, коли закінчуються заморозки і пригріває сонце, тому настав час сіяти і садити рослини у відкриту землю.

Незважаючи на війну, в регіонах, де це можливо, дуже важливо вчасно встигнути все посадити.

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У місячному календарі на квітень є дні, які забезпечать максимальне зростання рослин. Спланувати посадку розсади, враховуючи фази місяця та сприятливі та несприятливі дні, допоможе місячний календар.

Фази Місяця у другій половині квітня 2022 року:

Місяць, що росте: з 2 по 15 квітня 2022

Місяць, що зменшується: з 17 по 29 квітня 2022

Сонячне затемнення: 30 квітня о 23:42

Що сіємо у відкриту землю:

У відкритий ґрунт сіяти рекомендується тільки холодостійкі культури: петрушку, кріп, сорти салату, щавель, шпинат і редис, морква, цибуля тощо. З квітів сіємо календулу, запашний горошок, матіолу, маки, волошки.

У 20-х числах місяця рекомендують висаджувати щеплені троянди, клематис, флокси, лілійники, хризантеми.

Сприятливі дні для посадки культур у квітні:

  • картопля - 13, 14, 19-22, 28, 29
  • огірок, кавун, кабачок, диня, гарбуз - 13, 14
  • морква, цибуля - 13, 14, 17-22, 26, 28, 29
  • перець, баклажан - 17-22, 26, 27
  • помідори (томати) — 13, 14, 17, 18, 26
  • бобові, квасоля — 13, 14
  • малина, смородина, ожина, виноград — 22, 26, 27
  • яблуня, груша, слива

Сприятливі дні для роботи на городі та саду:

  • посадка декоративних дерев та кущів — 13, 14, 20, 22
  • посадка плодових дерев та плодово-ягідних кущів — 13, 14, 20, 22
  • дні, для мінерального та органічного добрива для ґрунту — 18, 19, 22, 26, 27
  • боротьба зі шкідниками — 18, 19, 20, 22
  • обрізка гілок і пагонів — 12, 20
  • полив та обприскування рослин — 18, 19
  • пересадка та пікірування рослин, заготівля та укорінення живців — 13, 14
  • висадка розсади — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27
  • розпушування, прополювання, перекопування — 22

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай читайте в матеріалі "Телеграфу".

Теги:
#Весна #Квітень #Посівний календар
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