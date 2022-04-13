Коли садити картоплю, а коли перець та баклажани — посівний календар на другу половину квітня 2022 року

Які дні найсприятливіші для висадки рослин, а коли слід утриматися від будь-якого виду діяльності.

Друга половина квітня — це пора, коли закінчуються заморозки і пригріває сонце, тому настав час сіяти і садити рослини у відкриту землю.

Незважаючи на війну, в регіонах, де це можливо, дуже важливо вчасно встигнути все посадити.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

У місячному календарі на квітень є дні, які забезпечать максимальне зростання рослин. Спланувати посадку розсади, враховуючи фази місяця та сприятливі та несприятливі дні, допоможе місячний календар.

Фази Місяця у другій половині квітня 2022 року:

Місяць, що росте: з 2 по 15 квітня 2022

Місяць, що зменшується: з 17 по 29 квітня 2022

Сонячне затемнення: 30 квітня о 23:42

Що сіємо у відкриту землю:

У відкритий ґрунт сіяти рекомендується тільки холодостійкі культури: петрушку, кріп, сорти салату, щавель, шпинат і редис, морква, цибуля тощо. З квітів сіємо календулу, запашний горошок, матіолу, маки, волошки.

У 20-х числах місяця рекомендують висаджувати щеплені троянди, клематис, флокси, лілійники, хризантеми.

Сприятливі дні для посадки культур у квітні:

картопля - 13, 14, 19-22, 28, 29

огірок, кавун, кабачок, диня, гарбуз - 13, 14

морква, цибуля - 13, 14, 17-22, 26, 28, 29

перець, баклажан - 17-22, 26, 27

помідори (томати) — 13, 14, 17, 18, 26

бобові, квасоля — 13, 14

малина, смородина, ожина, виноград — 22, 26, 27

яблуня, груша, слива

Сприятливі дні для роботи на городі та саду:

посадка декоративних дерев та кущів — 13, 14, 20, 22

посадка плодових дерев та плодово-ягідних кущів — 13, 14, 20, 22

дні, для мінерального та органічного добрива для ґрунту — 18, 19, 22, 26, 27

боротьба зі шкідниками — 18, 19, 20, 22

обрізка гілок і пагонів — 12, 20

полив та обприскування рослин — 18, 19

пересадка та пікірування рослин, заготівля та укорінення живців — 13, 14

висадка розсади — 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27

розпушування, прополювання, перекопування — 22

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай читайте в матеріалі "Телеграфу".