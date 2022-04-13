Як правильно приготуватися до Вербної неділі і що категорично не можна для цього робити

Готуватися до Вербної неділі варто за кілька днів.

За тиждень до святкування Світлого Великодня відзначається ще одне не менш важливе свято, яке також належить до двонадесятих, — Вербна неділя. Дата свята перехідна, адже залежить від святкування Великодня. 2022-го року Вербна неділя випадає на 17 квітня.

"Телеграф" розповідає, як підготуватися до Вербної неділі у 2022 році, а також, що можна і не можна робити у це свято.

Як готуватися до Вербної неділі

Вербне Воскресіння є однією з найважливіших дат у житті кожного християнина. Це день, коли Син Божий увійшов до Єрусалиму, тому інша назва свята – "Вхід Господній до Єрусалиму". Зазначимо, що за день до Вербної Неділі відзначається Лазарева субота — важливе свято, встановлене на згадку про чудове воскресіння Христом праведного Лазаря.

Головним символом свята є гілочка верби, яку заведено святити у церкві. Тому перед святом потрібно обов’язково придбати собі букет із гілок верби, який у свято потрібно буде освятити у церкві.

Оскільки у день Вербної неділі не можна працювати, потрібно подбати про те, щоб поприбирати в своєму будинку заздалегідь. Проведіть генеральне прибирання за кілька днів до свята.

Пам’ятайте, що перед Великоднем і в тому числі Вербною неділею, діє суворий піст. Тому при складанні святкового меню врахуйте те, що продуктів тваринного походження на столі не повинно бути, але у Вербну неділю можна їсти рибу, і навіть випити трохи вина. Зазначимо, що готуванням також бажано зайнятися заздалегідь, тому що робити це у свято заборонено.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.