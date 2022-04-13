Як оригінально пофарбувати яйця на Великдень: мармуровий ефект за допомогою двох інгредієнтів

Мармурові яйця будуть чудовою окрасою святкового великоднього столу.

Одним з головних атрибутів світлого свята Великодня, а також обов’язковий "компонент" святкового великоднього кошика — це яйця (фарбування, писанки). Традиція фарбувати яйця з’явилася досить давно і продовжує існувати і зараз. Багато господарки намагаються якомога різноманітніше прикрасити свої крашанки, використовуючи різні засоби та методики.

"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з дуже оригінальним і водночас простим способом фарбування яєць, який дозволяє зробити мармуровий ефект. Щоб досягти такого результату, потрібно всього два інгредієнти, які напевно знайдуться в кожному будинку — лушпиння цибулі і зеленка.

Яйця з таким ефектом виходять дуже красиві, оригінальні в оформленні та блискучі. І найголовніше яйця виходять нешкідливими оскільки використовується лушпиння цибулі і звичайна медична зеленка.

Складові:

лушпиння цибулі;

флакон зеленки;

клапті марлі та нитки;

Спосіб приготування:

Подрібніть лушпиння цибулі. Сире яйце змочіть у воді і посипте лушпинням. Загорніть яйце в марлю та зав’яжіть її ниткою. Помістіть яйця в каструлю, залийте холодною водою, додайте ложку солі та зеленку. Кип’ятіть яйця у зеленці 12 хвилин після закипання води.

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