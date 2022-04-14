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Чим обробити яблуні у квітні, щоб вони добре плодоносили: корисні поради

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Як правильно обробляти яблуні у квітні
Як правильно обробляти яблуні у квітні

Якість та кількість вашого врожаю безпосередньо залежить від якості обробки дерев

Щойно сніговий покрив сходить із землі, а середньодобова підніметься вище 3-5°С, на деревах активізуються грибкові та бактеріальні захворювання. Саме тому навесні обов’язково потрібно обприскати яблуні та груші препаратами, що захищають від шкідників та хвороб.

Про це пише sadsezon.com.

Коли потрібно обробляти яблуні від шкідників

Ідеальний час для обробки – початок та середина квітня. Пам’ятайте, що спочатку з дерев необхідно зчистити мох та лишайники. Потім потрібно обрізати зламані і вимерзлі за зиму гілки, якщо обрізка дерев не проводилася в лютому-березні і такі гілки залишилися і потім починати обробку.

Як обробляти яблуні від шкідників

Щоби яблуні були здоровими, за сезон їх потрібно обробити 4 рази. Найчастіше для цього використовуються лише два препарати:

  • рано навесні, доки не розпустилися нирки: бордоською сумішшю – це проти грибних хвороб (обприскувати треба й самі дерева та ґрунт у приствольному колі);
  • коли з’являться бутони: Фуфаноном — це від шкідників та кліщів;
  • після опадання пелюсток: Фуфаноном, а через день – бордоською сумішшю;
  • після збирання плодів: Фуфаноном, а через день – бордоською сумішшю.

Препарати слід використовувати згідно з інструкцією. Обробки бажано проводити в сонячний безвітряний день.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба садити на городі на початку травня.

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#Сад #Город
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