Великдень 2022: чому дати святкування у західних та східних християн різні

Великдень — найголовніше зі свят у християнському календарі

Великдень — це велике церковне свято, яке встановлено на згадку про воскресіння Ісуса Христа після розп’яття. Також він уособлює пробудження природи від сну та звільнення від гріхів.

"Телеграф" розповідає, чому існує різниця у датах святкування західних та східних християн, а також про головні відмінності свят.

Великдень 2022: чому дати у західних та східних християн різні

Православні східного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня, а християни західного обряду – 17 квітня.

У принципі, розрахунок дати святкування Великодня у християн східного та західного обрядів однаковий, різниці лише в тому, що віряни посилаються на різні календарі. Православні східного обряду користуються юліанським календарем, а західного – григоріанським.

Нагадаємо, що дата Великодня переходить і щороку визначається за місячно-сонячним календарем, і припадає на першу неділю після весняної повні.

Головні відмінності святкування Великодня у західних та східних християн

великий піст

Перед Великоднем усі віряни дотримуються суворого посту, однак у православних східного обряду він набагато суворіший, ніж у західного. Наприклад, православним східного обряду заборонено вживати продукти тваринного походження, а також слід утримуватися від веселих заходів. А ось пост у християн західного обряду вірянам дозволяється їсти яйця, молочні продукти та рибу. Також не така сувора заборона на вживання м’яса.

Святкова трапеза

Православні східного обряду не представляють Великдень без традиційної паски, а ось у західній традиції немає певної традиції, пов’язаної з Великодньою випічкою. Також у католиків відсутня традиція освячувати паски та фарбовані яйця.

Символіка

У східних християн основними символами Великодня також є фарбовані яйця, а християн західного обряду свято в основному асоціюється з шоколадними яйцями і великодніми зайцями.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, яку погоду чекати українцям на Великдень-2022. Народний синоптик повідомив, що в Україні очікується похолодання.