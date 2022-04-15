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Посівний календар на квітень: коли сприятливо сіяти розсаду

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посівний календар на квітень: коли сприятливо сіяти розсаду Новина оновлена 15 квітня 2022, 07:53

Благополучність урожаю залежить від фази Місяця, що впливає на силу землі.

Квітень — ідеальний місяць, щоб садити та сіяти розсаду за місячним посівним календарем. Головне правильно підібрати дні, коли і що саме можна садити як розсаду. Також, варто відразу нагадати, що важливо також стежити і за погодою, адже висаджувати культури потрібно тоді, коли ґрунт уже прогрівся.

"Телеграф " пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на другу половину квітня 2022 року, щоб знати, що і коли потрібно садити, щоб отримати гарний урожай восени.

Місячний календар на другу половину квітня 2022 року

  • Молодий місяць: 30 квітня о 23:28 (небажаний час для робіт з рослинами).
  • Повня: 16 квітня о 21:55 (небажаний час для робіт у саду та городі).
  • Місяць: з 17 по 29 квітня 2022 (можна обробляти і обприскувати дерева і чагарники від шкідників, підживлювати ґрунт добривами, підрізати гілки, що засохли).

Що і коли сіяти у квітні на розсаду

На розсаду у квітні сіють насіння помідорів, огірків, кавунів, динь, гарбуза, баклажанів, кукурудзи, кабачків. Можна також садити різні види зелені. Варто відзначити, що ні в молодик, ні в повний місяць не варто приділяти час підготовці та посіву розсади. Вважається, що ці фази місяця негативно впливають на урожай.

Сприятливі дні для посіву розсади у квітні 2022 :

  • зелень — 17-18 і 26-27,
  • огірки — 15, 17-18 і 26-27,
  • часник — 17-22,
  • цибуля — 17-22 і 26-27,
  • томати — 17-18 та 26-27,
  • капуста — 15, 17-18, 26-27.

Сприятливі дні для висадки розсади у квітні 2022:

  • Висадка розсади — 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 27 квітня.

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Сад #Місячний календар #Розсада #Город #Місячний календар на квітень #Посівний календар
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