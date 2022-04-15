Чим фарбувати яйця на Великдень: перевірені натуральні барвники

Більшість з таких "барвників", напевно, є і на вашій кухні.

Зараз у магазинах можна знайти безліч різних барвників та наклейок, якими можна прикрасити яйця на Великдень, проте можна обійтися і без цього, пофарбувавши все натуральними барвниками. Більш того, такий барвник робиться дуже легко і всі інгредієнти, напевно, є на кожній кухні.

Так, природні барвники не дадуть такого яскравого відтінку яйцям, як хімічні, проте дуже ніжні та красиві кольори вам гарантовані. Плюс до всього такі барвники є абсолютно нешкідливими.

Існує безліч овочів, фруктів, приправ, напоїв, здатних пофарбувати шкаралупу. "Телеграф" пропонує Вам наочну інфографіку, в якій наведені продукти, які допоможуть вам у фарбуванні яєць.

Як пофарбувати яйця натуральними барвниками

Для фарбування натуральними продуктами підійдуть лише білі яйця.

У гарячу воду додавати потрібний інгредієнт і тут два варіанти: або відразу варити в ньому яйця, або ж просто на час залишити їх вже в пофарбованій воді. Чим довше яйце в ньому пролежить, тим насиченішим буде колір.

До фарбування яйця бажано протерти оцтом або вимити з содою, тоді фарба ляже рівномірно. А після вилучення вже пофарбованих яєць їх слід промити, потримавши під струменем теплої води, і акуратно просушити серветкою.

Щоб яйця не розтріскувалися при фарбуванні, вони повинні бути холодними (з холодильника). Їх потрібно кілька годин потримати за кімнатної температури.

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Після вилучення вже пофарбованих яєць із місткості, де вони варилися, яйця не можна терти рушником із зусиллям.

Після фарбування можна протерти яйця олією, тоді вони придбають приголомшливий блиск.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.