Чим фарбувати яйця на Великдень: перевірені натуральні барвники
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Більшість з таких "барвників", напевно, є і на вашій кухні.
Зараз у магазинах можна знайти безліч різних барвників та наклейок, якими можна прикрасити яйця на Великдень, проте можна обійтися і без цього, пофарбувавши все натуральними барвниками. Більш того, такий барвник робиться дуже легко і всі інгредієнти, напевно, є на кожній кухні.
Так, природні барвники не дадуть такого яскравого відтінку яйцям, як хімічні, проте дуже ніжні та красиві кольори вам гарантовані. Плюс до всього такі барвники є абсолютно нешкідливими.
Існує безліч овочів, фруктів, приправ, напоїв, здатних пофарбувати шкаралупу. "Телеграф" пропонує Вам наочну інфографіку, в якій наведені продукти, які допоможуть вам у фарбуванні яєць.
Як пофарбувати яйця натуральними барвниками
- Для фарбування натуральними продуктами підійдуть лише білі яйця.
- У гарячу воду додавати потрібний інгредієнт і тут два варіанти: або відразу варити в ньому яйця, або ж просто на час залишити їх вже в пофарбованій воді. Чим довше яйце в ньому пролежить, тим насиченішим буде колір.
- До фарбування яйця бажано протерти оцтом або вимити з содою, тоді фарба ляже рівномірно. А після вилучення вже пофарбованих яєць їх слід промити, потримавши під струменем теплої води, і акуратно просушити серветкою.
- Щоб яйця не розтріскувалися при фарбуванні, вони повинні бути холодними (з холодильника). Їх потрібно кілька годин потримати за кімнатної температури.
- Після вилучення вже пофарбованих яєць із місткості, де вони варилися, яйця не можна терти рушником із зусиллям.
- Після фарбування можна протерти яйця олією, тоді вони придбають приголомшливий блиск.
Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.