Чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю: прикмети та заборони

З Страсною п’ятницею пов’язано багато повір’їв та заборон

Церковний календар надзвичайно багатий на свята, серед яких одним із найважливіших є Світлий Великдень. Зазначимо, що перед святом настає Страсна сьомиця або Страсний тиждень, кожен із днів якого несе в собі певний сенс і певні традиції. Найсуворішим днем із тижня є Страсна п’ятниця.

"Телеграф" розповідає, коли у 2022 році Страсна п’ятниця і що не можна робити в цей день. Також ми відповімо на запитання, чи можна пекти святкові паски цього дня.

Коли Страсна п’ятниця у 2022 році

Православні західного обряду відзначають Страсну п’ятницю 15 квітня, а християни східного – 22 квітня.

Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця перед святкуванням Великодня. Це найжалібніший і найсуворіший день усього посту, адже у Страсну п’ятницю церква поминає страждання та Хресну смерть Христа. Цього дня, за традицією, з їжі споживають лише хліб та п’ють воду.

Страсна п’ятниця 2022: що не можна робити

Заборонено прати, шити і різати ножем або ножицями.

Не можна робити будь-яку домашню роботу.

Не можна сміятися та веселитися.

Не варто пересаджувати свійські рослини.

Заборонено проводити будь-які роботи на землі, встромляти в землю лопати.

Потрібно утриматися від вживання алкоголю.

Чи можна випікати святкові паски у Страсну п’ятницю?

Існує багато різних думок щодо цього. Однозначної відповіді це питання не дає навіть церква. Традиційно всі приготування до Світлого Великодня господині завершували в Чистий четвер або Велику Суботу, однак жодних конкретних заборон на приготування великодніх страв саме у Страсну п’ятницю немає.

Священник УГКЦ Олег Кобель, у коментарі для "РБК", зазначив, що всю необхідну роботу вдома можна робити і в Страсну п’ятницю, проте нею займатися дозволяється лише після ранкового богослужіння.

Читайте також: Категорія Рецепти "Секретна паска" Дарії Цвек: рецепт розкішної святкової страви За цим рецептом виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

Щобільше, вважається, що паски, випечені в Страсну п’ятницю, довго не черствіють, не пліснявіють, добре зберігаються, а також мають особливі цілющі властивості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.