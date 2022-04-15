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Чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю: прикмети та заборони

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чи можна пекти паски в Страсну п’ятницю: прикмети та заборони Новина оновлена 15 квітня 2022, 10:56

З Страсною п’ятницею пов’язано багато повір’їв та заборон

Церковний календар надзвичайно багатий на свята, серед яких одним із найважливіших є Світлий Великдень. Зазначимо, що перед святом настає Страсна сьомиця або Страсний тиждень, кожен із днів якого несе в собі певний сенс і певні традиції. Найсуворішим днем із тижня є Страсна п’ятниця.

"Телеграф" розповідає, коли у 2022 році Страсна п’ятниця і що не можна робити в цей день. Також ми відповімо на запитання, чи можна пекти святкові паски цього дня.

Коли Страсна п’ятниця у 2022 році

Православні західного обряду відзначають Страсну п’ятницю 15 квітня, а християни східного – 22 квітня.

Страсна п’ятниця – це остання п’ятниця перед святкуванням Великодня. Це найжалібніший і найсуворіший день усього посту, адже у Страсну п’ятницю церква поминає страждання та Хресну смерть Христа. Цього дня, за традицією, з їжі споживають лише хліб та п’ють воду.

Страсна п’ятниця 2022: що не можна робити

  • Заборонено прати, шити і різати ножем або ножицями.
  • Не можна робити будь-яку домашню роботу.
  • Не можна сміятися та веселитися.
  • Не варто пересаджувати свійські рослини.
  • Заборонено проводити будь-які роботи на землі, встромляти в землю лопати.
  • Потрібно утриматися від вживання алкоголю.

Чи можна випікати святкові паски у Страсну п’ятницю?

Існує багато різних думок щодо цього. Однозначної відповіді це питання не дає навіть церква. Традиційно всі приготування до Світлого Великодня господині завершували в Чистий четвер або Велику Суботу, однак жодних конкретних заборон на приготування великодніх страв саме у Страсну п’ятницю немає.

Священник УГКЦ Олег Кобель, у коментарі для "РБК", зазначив, що всю необхідну роботу вдома можна робити і в Страсну п’ятницю, проте нею займатися дозволяється лише після ранкового богослужіння.

Щобільше, вважається, що паски, випечені в Страсну п’ятницю, довго не черствіють, не пліснявіють, добре зберігаються, а також мають особливі цілющі властивості.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

Теги:
#Великдень #Страсна п'ятниця #Паска
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