Важливі пасхальні свята у 2022-му році: які дати слід пам’ятати

Свята та пам’ятні дати перед Великоднем у 2022 році.

Світле свято Великдень або Воскресіння Христове – це одна з найбільших та найважливіших дат у церковному календарі. Цього дня віряни славлять чудо Воскресіння Христа та влаштовують масові гуляння. Дата свята змінюється щороку та вираховується за місячним календарем. 2022-го року Пасха припадає на 24 квітня.

Нагадаємо, що напередодні Великодня також відзначається Страсний тиждень, кожен день з якого нагадує про останні дні мирського життя Ісуса до його розп’яття та смерті. Зазначимо, що на цей період припадають найсуворіші обмеження Великого посту.

Щоб Ви не пропустили жодну з важливих дат, "Телеграф" склав календар великодніх свят у 2022 році.

16 квітня відзначається Лазарева субота, встановлена на честь чуда, яке скоїв Ісус, – воскресіння святого Лазаря. А 17 квітня припадає Вербна неділя, яка символізує вхід Ісуса до Єрусалиму, щоб прийняти свою смерть і спокутувати гріхи людства.

З 18 квітня починається Страсний тиждень. У ці дні православні суворо дотримуються посту, моляться, і в жодному разі не розважаються. Щодня зі Страсного тижня особливо важливий, проте більше виділяють три з них — Чистий четвер — 21 квітня, Страсну п’ятницю — 22 квітня, і Велику суботу — 23 квітня, коли відбувається сходження Благодатного вогню. Ну і закінчується Страсний тиждень Великим Воскресінням, тобто Великоднем.

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