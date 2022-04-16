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Лазарєва субота 2022: що категорично не можна робити у свято

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Лазарєва субота 2022: що категорично не можна робити у свято

Лазарєва субота – особливий день, коли не можна виконувати важку роботу.

У суботу, 16 квітня, весь православний світ святкує світле свято — суботу Лазаря. Цього дня православна церква згадує дивовижну подію – здійснене Ісусом Христом чудове воскресіння з мертвих праведного Лазаря. Зазначимо, що постійної дати свято не має, однак щороку Лазарєва субота відзначається за день до Вербної неділі.

Головна традиція на суботу Лазаря — це виламати гілочки верби, освятити їх на вечірній службі в церкві і принести в будинок. Також у цей день люди спостерігали, скільки нирок, що вже розпустилися, на вербі. Якщо багато – рік буде врожайним та багатим на добрі події.

Цього дня віряни відвідують церкву, моляться за позбавлення від хвороб. По можливості в цей день слід бути у радісному настрої.

Лазарєва субота: що не можна робити

  • Не можна лихословити, лаятися, лаятись і бажати комусь зла,
  • Під забороною виконання важкої роботи та роботи по дому: прання, збирання, шиття, заняття рукоділлям.
  • Не можна веселитися та влаштовувати свята,
  • Заборонено вживати алкоголь та переїдати,
  • Не можна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти,
  • Не варто відмовляти комусь у допомозі,
  • Заборонено поминати покійних і ходити на цвинтарі,
  • Не можна сумувати та сумувати.

Також ми радимо вам ознайомитися з календарем великодніх свят на 2022 рік, щоб не прогаяти жодну важливу дату.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

Теги:
#Свято #Заборони #Лазарева субота
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