Коли садити картоплю у квітні 2022 року: до або після Великодня

Щоб зрозуміти, коли садити картоплю, потрібно визначити температуру ґрунту.

Поки на підвіконнях дозріває розсада, про сприятливі дати посіву якої ми писали раніше, настав час подумати про посадку картоплі. Адже навіть попри те, що в Україні триває війна, господарі все одно засаджують свої городи різними овочами. І квітень — це саме той місяць, коли починається активна робота на городі та саду.

"Телеграф" розповідає про найсприятливіші дати посадки картоплі у квітні 2022-го року, а також про те, чи можна займатися городніми справами під час Страсного тижня перед Великоднем.

Коли садити картоплю у 2022 році

Певних дат для посадки картоплі немає, але є деякі "правила". Оскільки ця культура не переносить заморозків, краще почекати з її висадкою до теплішої погоди. Оптимальна температура ґрунту для посадки картоплі – 8-10 градусів.

Коли краще садити картоплю за місячним календарем

Якщо стежити за місячним календарем, то гарний час для посадки картоплі настає, коли Місяць знаходиться в Раку, то бульби довше зберігатимуться. А якщо посадити в Тельці або Овні, то швидко з’являться сходи і рослини не хворітимуть. У квітні 2022-го року це такі дні: 27, 28, 29 та 30 число.

Чи можна садити картоплю на Страсному тижні?

Конкретних заборон на посадку картоплі до або після Великодня немає. Головне, на що варто орієнтуватися при посадці культури, так це на температуру і "готовність" землі до посадок. Якщо погода тепла, то ніякий Страсний тиждень не завадить роботі на городі. Проте всі роботи все ж таки бажано завершити до Страсної П’ятниці.

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".