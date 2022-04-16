У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень

Фарбування потрібно проводити з уже відвареними вкруту та остудженими холодною водою яйцями.

Попри те, що зараз у багатьох магазинах можна придбати різні барвники будь-якого кольору, проте багато господинь віддають перевагу екологічності та натуральності, і тому при фарбуванні великодніх яєць використовують тільки натуральні барвники, які легко зробити зі звичайних продуктів.

Креативний блогер yana_marash на своїй сторінці в Інстаграм поділилася декількома оригінальними способами фарбування яєць на Великдень, для яких потрібні вино, куркума, чай каркаде та червона капуста.

Червоне вино

Візьміть пляшку червоного солодкого вина. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і на повільному вогні залиште на 30 хвилин. Опустіть яйця в воду і відправте в холодильник на ніч. Результат виходить космічним. ⠀

Чай Каркаде

Чай каркаде залийте водою і доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 20 хв. Потім вимкніть, опустіть всередину яйця, добре закопуючи їх під листям. Додайте 3-4 ложки оцту та залиште на ніч.

Червона капуста

Невеликий качан червоної капусти наріжте на середні шматочки, залийте водою і варіть 20 хвилин. Процідіть і додайте 3-4 ложки столового оцту і опустіть в рідину яйця. Чим довше яйця будуть у воді, тим насиченішим буде відтінок.

Куркума

Залийте куркуму водою, доведіть до кипіння, варіть 15 хвилин, додайте пару ложок оцту і відправте яйця в рідину.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.