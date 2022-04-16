У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень
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Фарбування потрібно проводити з уже відвареними вкруту та остудженими холодною водою яйцями.
Попри те, що зараз у багатьох магазинах можна придбати різні барвники будь-якого кольору, проте багато господинь віддають перевагу екологічності та натуральності, і тому при фарбуванні великодніх яєць використовують тільки натуральні барвники, які легко зробити зі звичайних продуктів.
Креативний блогер yana_marash на своїй сторінці в Інстаграм поділилася декількома оригінальними способами фарбування яєць на Великдень, для яких потрібні вино, куркума, чай каркаде та червона капуста.
- Червоне вино
Візьміть пляшку червоного солодкого вина. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і на повільному вогні залиште на 30 хвилин. Опустіть яйця в воду і відправте в холодильник на ніч. Результат виходить космічним. ⠀
- Чай Каркаде
Чай каркаде залийте водою і доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 20 хв. Потім вимкніть, опустіть всередину яйця, добре закопуючи їх під листям. Додайте 3-4 ложки оцту та залиште на ніч.
- Червона капуста
Невеликий качан червоної капусти наріжте на середні шматочки, залийте водою і варіть 20 хвилин. Процідіть і додайте 3-4 ложки столового оцту і опустіть в рідину яйця. Чим довше яйця будуть у воді, тим насиченішим буде відтінок.
- Куркума
Залийте куркуму водою, доведіть до кипіння, варіть 15 хвилин, додайте пару ложок оцту і відправте яйця в рідину.
Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.
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