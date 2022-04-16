Рус

У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
115
У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень Новина оновлена 16 квітня 2022, 12:20

Фарбування потрібно проводити з уже відвареними вкруту та остудженими холодною водою яйцями.

Попри те, що зараз у багатьох магазинах можна придбати різні барвники будь-якого кольору, проте багато господинь віддають перевагу екологічності та натуральності, і тому при фарбуванні великодніх яєць використовують тільки натуральні барвники, які легко зробити зі звичайних продуктів.

Креативний блогер yana_marash на своїй сторінці в Інстаграм поділилася декількома оригінальними способами фарбування яєць на Великдень, для яких потрібні вино, куркума, чай каркаде та червона капуста.

  • Червоне вино

Візьміть пляшку червоного солодкого вина. Доведіть до кипіння, зменште вогонь і на повільному вогні залиште на 30 хвилин. Опустіть яйця в воду і відправте в холодильник на ніч. Результат виходить космічним. ⠀

  • Чай Каркаде

Чай каркаде залийте водою і доведіть до кипіння, зменште вогонь і варіть ще 20 хв. Потім вимкніть, опустіть всередину яйця, добре закопуючи їх під листям. Додайте 3-4 ложки оцту та залиште на ніч.

  • Червона капуста

Невеликий качан червоної капусти наріжте на середні шматочки, залийте водою і варіть 20 хвилин. Процідіть і додайте 3-4 ложки столового оцту і опустіть в рідину яйця. Чим довше яйця будуть у воді, тим насиченішим буде відтінок.

  • Куркума

Залийте куркуму водою, доведіть до кипіння, варіть 15 хвилин, додайте пару ложок оцту і відправте яйця в рідину.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.

Теги:
#Великдень #Фарбування яєць
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Україна
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українці змушені виживати у полоні у жахливих умовах
Скільки українських бійців у полоні у росіян: Верещук назвала цифру
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон
росія "помстилася" Джонсону за підтримку України
Дата публікації
Категорія
Британці навчають українську тероборону
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
Категорія
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України