Великдень-2022: що категорично заборонено робити у це свято

У це світле та радісне свято також слідують обмеженням та заборонам

У 2022 році Великдень у християн західного обряду припадає на 17 квітня. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії.

"Телеграф" розповідає, що не можна робити у це свято, а також, які є великодні народні повір’я та прикмети цього дня.

Що не можна робити на Великдень

Не можна бути жадібними

Не можна лаятися, сумувати і вдаватися до смутку

Не можна напиватися і вдаватися до надмірностей

Не можна працювати на шкоду святу

Не можна робити прибирання та ремонтувати

Не можна їздити на цвинтар

Великодні повір’я та обряди

Щоб сім’я жила мирно та щасливо весь рік, першу святкову трапезу треба зустрічати всією рідною. Усім слід скуштувати шматочок паски.

Вербою, яку принесли в будинок на вербному тижні, обмахували кімнати, очищаючи від напастей.

Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, потрібно її перехрестити великоднім яйцем.

Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом, щоб їхнє кохання було міцним.

Почути стукіт дятла на Великдень – скоро вдасться отримати власне житло.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.