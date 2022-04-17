Великдень-2022: що категорично заборонено робити у це свято
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У це світле та радісне свято також слідують обмеженням та заборонам
У 2022 році Великдень у християн західного обряду припадає на 17 квітня. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії.
"Телеграф" розповідає, що не можна робити у це свято, а також, які є великодні народні повір’я та прикмети цього дня.
Що не можна робити на Великдень
- Не можна бути жадібними
- Не можна лаятися, сумувати і вдаватися до смутку
- Не можна напиватися і вдаватися до надмірностей
- Не можна працювати на шкоду святу
- Не можна робити прибирання та ремонтувати
- Не можна їздити на цвинтар
Великодні повір’я та обряди
- Щоб сім’я жила мирно та щасливо весь рік, першу святкову трапезу треба зустрічати всією рідною. Усім слід скуштувати шматочок паски.
- Вербою, яку принесли в будинок на вербному тижні, обмахували кімнати, очищаючи від напастей.
- Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, потрібно її перехрестити великоднім яйцем.
- Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом, щоб їхнє кохання було міцним.
- Почути стукіт дятла на Великдень – скоро вдасться отримати власне житло.
Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.
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