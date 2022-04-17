Рус

Великдень-2022: що категорично заборонено робити у це свято

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
85
Великдень 2022
Великдень 2022

У це світле та радісне свято також слідують обмеженням та заборонам

У 2022 році Великдень у християн західного обряду припадає на 17 квітня. Це свято присвячене воскресінню Ісуса Христа після Його розп’яття, і ця подія є центром біблійної історії.

"Телеграф" розповідає, що не можна робити у це свято, а також, які є великодні народні повір’я та прикмети цього дня.

Що не можна робити на Великдень

  • Не можна бути жадібними
  • Не можна лаятися, сумувати і вдаватися до смутку
  • Не можна напиватися і вдаватися до надмірностей
  • Не можна працювати на шкоду святу
  • Не можна робити прибирання та ремонтувати
  • Не можна їздити на цвинтар

Великодні повір’я та обряди

  • Щоб сім’я жила мирно та щасливо весь рік, першу святкову трапезу треба зустрічати всією рідною. Усім слід скуштувати шматочок паски.
  • Вербою, яку принесли в будинок на вербному тижні, обмахували кімнати, очищаючи від напастей.
  • Щоб уберегти дитину від пристріту на весь рік, потрібно її перехрестити великоднім яйцем.
  • Молоді пари цілувалися на Великдень під деревом, щоб їхнє кохання було міцним.
  • Почути стукіт дятла на Великдень – скоро вдасться отримати власне житло.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.

Теги:
#Свята #Заборони #Великдень
Світу загрожує продовольча криза
Світ
Світу загрожує катастрофа та голод: в ООН закликають міжнародну спільноту зняти російську блокаду з портів України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Світу загрожує продовольча криза
Світу загрожує катастрофа та голод: в ООН закликають міжнародну спільноту зняти російську блокаду з портів України
Дата публікації
Категорія
Частина екіпажу колишнього флагмана ЧФ РФ крейсера "Москва"
У росії показали екіпаж потонулої "Москви", а по країні вже пішли перші "похоронки"
Дата публікації
Категорія
Борис Джонсон та Володимир Зеленський
Великобританія передасть Україні бойову техніку: коли буде постачання
Дата публікації
Категорія
Ллойд Остін
У США побоюються, що в України закінчуються боєприпаси і вигадали, що робити: подробиці
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 53 дні
Війна — день 53: на півдні та сході України тривають запеклі бої із загарбниками, а проти росії посилюють транспортну блокаду