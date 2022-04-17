Вербна неділя 2022: де і коли дивитися службу онлайн

Богослужіння на Вербне Воскресіння транслюватимуться онлайн.

На жаль, але у 2022-му році важливі церковні великодні свята затьмарила війна, яку на території України розв’язала Росія. Через це багато вірян не зможуть відвідати святкові богослужіння у храмах на Вербну неділю, яка у 2022-му році припадає на 17 квітня. Проте, щоб усі охочі могли освятити вербу на Вербну неділю в Україні проводитимуться онлайн-богослужіння.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці розповів священник ПЦУ Олександр Дедюхін та анонсував одне з таких богослужінь.

"Цього року українці розкидані по світу, тому не всі зможуть прийти до храмів освятити вербу. У деяких є храми лише мп, а йти до них щось освячувати — це все одно, що бути окропленими кров’ю вбитих українців. Тому в неділю, 17 квітня, о 12.00 за Київським часом на сторінці Олександра Дедюхіна буде проведено онлайн-освячення верби, квітів, зелених гілок, навіть одягу, якщо у вас нічого іншого під рукою не буде ”, — повідомив священник.

Варто зазначити, що святкові богослужіння у церквах відбуватимуться о 9.00.

Нагадаємо, раніше священник ПЦУ Олександр Дедюхін розповів, що вбивати російських окупантів, які прийшли на нашу землю, щоб чинити вбивства, насильство та мародерство, не є гріхом.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що погода підготувала українцям неприємний сюрприз на Вербну неділю.