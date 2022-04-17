Чим безпечно пофарбувати яйця на Великдень вдома: незвичайні способи

Якщо ви хочете, щоб яйця були не матові, а не блискучі, протріть їх ганчіркою, змоченою рослинною олією.

Яйця (крашанки, писанки) — це один з головних атрибутів світлого свята Великодня, а також обов’язковий "компонент" святкового великоднього кошика. Існує давня традиція, що на свято яйця потрібно розмальовувати різні кольори і наносити на них різні візерунки. У сучасному світі є безліч різних барвників, наклейок та "одягів" на яйця, проте ми радимо використовувати тільки натуральні барвники.

"Телеграф" пропонує вам ознайомитися з дуже оригінальними та водночас простими способами фарбування яєць, барвники для яких легко зробити із звичайних продуктів.

Для фарбування можна використовувати буряк, виноградний сік, червонокачанну капусту, чай каркаде, червоне солодке вино, чорницю, куркуму, шпинат, каву, чай, лушпиння від коричневої або червоної цибулі. Кожен продукт надасть особливого відтінку яйцям.

Читайте також: Категорія Lifestyle У чорний, блакитний та мармуровий: як незвичайно пофарбувати яйця на Великдень Фарбування потрібно проводити з уже відвареними вкруту та остудженими холодною водою яйцями.

Спосіб приготування для кожного продукту однаковий:

Крок 1: Зваріть яйця круто (це має зайняти від 10 до 12 хвилин).

Крок 2: Наріжте овочі та відваріть їх до м’якості. Злийте воду, вона й потрібна.

Крок 3: Коли рідина охолоне, додайте одну столову ложку оцту.

Крок 4: Обережно опустіть яйця у фарбу. Для легкого забарвлення замочіть яйця на 30 хвилин. Для темнішого і насиченішого кольору замочіть на ніч.

Раніше "Телеграф" писав, як можна досягти мармурового ефекту при фарбуванні яєць за допомогою цибулиння і звичайної медичної зеленки.