Великий понеділок 2022: що можна і не можна робити в перший день Страсного тижня
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У цей день не можна лаятися, лихословити та веселитися.
З 18 квітня у християн східного обряду починається Страсний тиждень або седмиця, який передує святому Великодню. Щодня до великоднього тижня присвячений особливим спогадам про останні дні життя Ісуса Христа, і має свої правила та заборони. І перший день це Великий понеділок.
У цей час люди обмежують себе у звичних розвагах, виключають зі свого раціону м’ясо, рибу та молочні продукти, активно готуються до Великодня та дотримуються народних прикмет. "Телеграф" розповідає, що можна і не можна робити 18 квітня.
Під час церковної служби згадують про патріарха Йосипа, якого рідні брати продали в рабство. Також понеділок – це час старанних молитов. Окрім цього, у цей день починають варити масло (миро) на рік уперед, яке після того освятять у Великий четвер.
У Великий понеділок заведено проводити генеральне прибирання. Щоб у цей день очистити будинок від негативу, потрібно позбавлятися старих та зламаних речей. Особливу увагу варто приділити миття вікон.
Крім того, Великий понеділок — це сприятливий день для роботи на городі. Вважається, що все, що буде посаджено у Великий понеділок, дасть добрий урожай.
Що не можна робити у Великий понеділок 18 квітня
- Не можна вінчатися та святкувати весілля.
- Не варто брати участь у різноманітних урочистостях та розважальних заходах.
- Заборонено пити та палити.
- Не можна заздрити та скандалити.
- Не можна їсти м’ясні та молочні продукти.
- Заборонено ходити на цвинтарі та поминати померлих.
Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день
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