Що необхідно посадити на городі у квітні: посівний календар 2022

Квітень – гарячий місяць для всього садового та городнього світу.

Другий місяць весни підходить до свого завершення, а це означає, що незабаром роботи на городі буде ще більшим, адже настане довгоочікуване тепло і земля прогріється ще більше. Бажано заздалегідь скласти чіткий план робіт, щоб нічого не проґавити, і в цьому відмінним помічником стане місячний посівний календар, який обов’язково допоможе отримати хороший і щедрий урожай.

У квітні городнику необхідно встигнути зробити багато, щоб восени зібраний урожай тільки радував. "Телеграф" розповідає, що обов’язково потрібно встигнути зробити у квітні і коли це можна робити за місячним календарем.

Садово-городні роботи у квітні: що потрібно зробити

Особливу увагу у квітні потрібно приділити посадці розсади. За нею потрібно добре доглядати, щоб після висадки на город вона прижилася і плодила. Можна зайнятися посівом на розсаду середньо- і пізньостиглої білокачанної капусти. Також у городі потрібно підготувати ґрунт до посадки різних культур.

Читайте також: Категорія Lifestyle Посівний календар на квітень: коли сприятливо сіяти розсаду Благополучність урожаю залежить від фази Місяця, що впливає на силу землі.

Можна посадити холодостійкі овочі (редька, салат, редис, морква, цибуля, горох тощо), а також деякі зелені культури, такі як шпинат, петрушку, кінзу, кріп. Якщо у вас є теплиця, то в цей час можна посадити капусту, броколі та різні пряні трави.

Якщо дозволяє температура повітря, можна зайнятися посадкою ранньої картоплі. Інші сорти потрібно підготувати до посадки: винести картоплю зі сховища, перебрати його, позбутися зіпсованої картоплі і помістити її в ящики для пророщування.

У квітні також можна розпочинати розсаджування суниці. На торішніх грядках прибирають старе листя, вносять фосфорно-калійні добрива, проводять профілактичні обробки від хвороб та шкідників.

Сприятливі дні для посадки овочів у квітні

Томати 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Огірки 3, 5, 8, 9, 13, 15-22, 24-28 квітня

Перець 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Цибуля на зелень 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня

Цибуля, часник, хрін 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Капуста, спаржа 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Баклажани 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Кабачки, патисони, гарбуз 3, 6-8, 10-13, 15-17, 21-23, 29, 30 квітня

Картопля 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Суниця, полуниця 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Горох, боби, квасоля 3-9, 12-16, 18, 20-22, 26, 27 квітня

Редиска, редька, дайкон 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Морква, буряк, селера 3-7, 9, 14, 18, 21, 22, 26, 27 квітня

Зелень 3-9, 12-16, 26, 27 квітня

Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останньому місяці весни, щоб отримати хороший урожай, читайте в матеріалі "Телеграфа".