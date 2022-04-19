Чистий четвер 2022 року: що зробити, щоб бути здоровим весь рік
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 250
Чистий четвер — це останній четвер Великого посту, який припадає на Страсний тиждень.
Традиційно за три дні до великого свята Світлого Великодня православні відзначають Чистий четвер. Зазначимо, що дата святкування щороку різна і у 2022 році випадає на 21 квітня. Чистий четвер вважається одним з головних днів Страсного тижня, який передує Великодню.
"Телеграф" розповідає, що потрібно обов’язково зробити в цей день, щоб бути здоровим. А також ми зібрали для вас усі головні заборони дня, які краще не порушувати.
Чистий четвер 2022: історія та традиції
Цього дня згадується найважливіша євангельська подія: Таємна вечеря. Згідно з Біблією, саме цього дня Ісус та його учні провели Таємну Вечерю, на якій Син Божий омив ноги своїм апостолам. На честь цієї події у храмах читається одна з найдовших служб у році.
Вважається, що у цей день кожна людина має розлучитися зі всіма своїми страхами, проблемами, хвилюваннями та грішними помислами, адже такий "вантаж" нести у світле свято Великодня не варто. Щоб це зробити, потрібно обов’язково помолитися та вмитися до сходу сонця.
Чистий четвер 2022 року: що обов’язково потрібно зробити
- Заведено починати готувати перші страви до великоднього столу: фарбувати та розписувати яйця, випікати паски та медові пряники.
- Необхідно провести генеральне прибирання в будинку та позбутися всього непотрібного мотлоху.
- Потрібно приготувати або купити четвергову сіль.
- Бажано підстригти кінчики волосся, адже саме волосся найдовше зберігає весь негатив.
- Можна зробити в будинку перестановку — це допоможе у виконанні заповітних бажань.
- Обов’язково потрібно доробити все і не відкладати на потім.
- Вмитися і покупатися до світанку. Найкраще робити це "зі срібла". Це означає, що у воду перед умиванням потрібно опустити щось срібне: монетку, колечко, ланцюжок чи ложку.
Чистий четвер 2022 року: що категорично не можна робити
- До служби в церкві не можна нічого пити, їсти та робити.
- Не можна лаятися та сваритися.
- Не можна позичати або позичати що-небудь.
- Заборонено думати про погане.
- Не можна залишати брудний посуд та замочену білизну.
- Не можна приступати до приготування страв до святкового столу, доки в будинку не буде наведено повний порядок.
- Не можна веселитися, влаштовувати вечірки та застілля.
- Весілля, дні народження, хрестини також під забороною.
Чистий четвер 2022: як правильно митися
- Відразу після пробудження в Чистий четвер потрібно вмитися зі срібної монетки чи ложки.
- Під час купання необхідно читати молитву і просити Бога вигнати зі свого життя всі печалі та погані думки.
- Бажано купатися стоячи.
- Також у Чистий четвер радять обливатися холодною водою.
Раніше ми публікували календар великодніх свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат.
- Дата публікації
-
- Категорія
-