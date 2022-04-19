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Чистий четвер 2022 року: що зробити, щоб бути здоровим весь рік

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чистий четвер 2022 року: що зробити, щоб бути здоровим весь рік Новина оновлена 19 квітня 2022, 10:19

Чистий четвер — це останній четвер Великого посту, який припадає на Страсний тиждень.

Традиційно за три дні до великого свята Світлого Великодня православні відзначають Чистий четвер. Зазначимо, що дата святкування щороку різна і у 2022 році випадає на 21 квітня. Чистий четвер вважається одним з головних днів Страсного тижня, який передує Великодню.

"Телеграф" розповідає, що потрібно обов’язково зробити в цей день, щоб бути здоровим. А також ми зібрали для вас усі головні заборони дня, які краще не порушувати.

Чистий четвер 2022: історія та традиції

Цього дня згадується найважливіша євангельська подія: Таємна вечеря. Згідно з Біблією, саме цього дня Ісус та його учні провели Таємну Вечерю, на якій Син Божий омив ноги своїм апостолам. На честь цієї події у храмах читається одна з найдовших служб у році.

Вважається, що у цей день кожна людина має розлучитися зі всіма своїми страхами, проблемами, хвилюваннями та грішними помислами, адже такий "вантаж" нести у світле свято Великодня не варто. Щоб це зробити, потрібно обов’язково помолитися та вмитися до сходу сонця.

Чистий четвер 2022 року: що обов’язково потрібно зробити

  • Заведено починати готувати перші страви до великоднього столу: фарбувати та розписувати яйця, випікати паски та медові пряники.
  • Необхідно провести генеральне прибирання в будинку та позбутися всього непотрібного мотлоху.
  • Потрібно приготувати або купити четвергову сіль.
  • Бажано підстригти кінчики волосся, адже саме волосся найдовше зберігає весь негатив.
  • Можна зробити в будинку перестановку — це допоможе у виконанні заповітних бажань.
  • Обов’язково потрібно доробити все і не відкладати на потім.
  • Вмитися і покупатися до світанку. Найкраще робити це "зі срібла". Це означає, що у воду перед умиванням потрібно опустити щось срібне: монетку, колечко, ланцюжок чи ложку.
Вважається, що срібло додасть красі та молодості шкірі.
Вважається, що срібло додасть красі та молодості шкірі.

Чистий четвер 2022 року: що категорично не можна робити

  • До служби в церкві не можна нічого пити, їсти та робити.
  • Не можна лаятися та сваритися.
  • Не можна позичати або позичати що-небудь.
  • Заборонено думати про погане.
  • Не можна залишати брудний посуд та замочену білизну.
  • Не можна приступати до приготування страв до святкового столу, доки в будинку не буде наведено повний порядок.
  • Не можна веселитися, влаштовувати вечірки та застілля.
  • Весілля, дні народження, хрестини також під забороною.

Чистий четвер 2022: як правильно митися

  • Відразу після пробудження в Чистий четвер потрібно вмитися зі срібної монетки чи ложки.
  • Під час купання необхідно читати молитву і просити Бога вигнати зі свого життя всі печалі та погані думки.
  • Бажано купатися стоячи.
  • Також у Чистий четвер радять обливатися холодною водою.

Раніше ми публікували календар великодніх свят у 2022 році, щоб ви не пропустили жодну з важливих дат.

Теги:
#Великдень #Чистий четвер #Страсний тиждень #Коли Чистий четвер #Що потрібно робити в Чистий четвер
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