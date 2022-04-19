Найдієвіший обряд для зміцнення здоров’я у Чистий четвер

"Базою" оберегу є кухонна сіль

На четвертий день Страсного тижня православні християни відзначають особливий день – Чистий четвер. Його дата щороку різна, адже залежить від святкування Великодня, і у 2022 році свято випало на 21 квітня. Цього дня заведено прибиратися вдома, готувати паски та цілющу четвергову сіль, яка є сильним оберегом та допоможе зміцнити здоров’я.

"Телеграф" розповідає, що таке четвергова сіль, навіщо її готувати в Чистий четвер, а також як її можна приготувати самостійно.

Четвергова сіль: що це

Четвергова сіль у народі вважається сильним оберегом та засобом з особливою цілющою силою. На вигляд вона схожа на дрібне вугілля, тому що має чорний колір. У народі вірять, що четвергова сіль може лікувати, зцілювати, захищати від усього нечистого.

Четвергова сіль має дуже сильний енергетичний заряд і може допомогти в лікуванні хвороб, а також залучити в будинок достаток і удачу. Цю сіль додають до страв хворим людям для їх одужання, і носять із собою як оберіг на щастя. Також невелику кількість такої солі додавали у воду під час купання дітей, щоб дитина росла сильною і здоровою.

Варто зазначити, що готувати четвергову сіль можна лише один день на рік — у Чистий четвер перед Страсною п’ятницею, проте використовувати можна весь рік. Готувати її треба у тихій та мирній атмосфері, а на Великдень її треба освятити у церкві разом з іншими продуктами.

Четвергова сіль: як приготувати

На 1 кг солі потрібно 10 столових ложок житнього борошна. Сіль насипте на сковороду, додайте борошно. Нагрівайте, помішуючи дерев’яною ложкою за годинниковою стрілкою, при цьому тричі читайте над нею молитву "Отче наш" або спеціальну — для солі "Чистий Четвер, від черв’яків і від усякого гада збережи та помилуй". Коли борошно та сіль почорніють, солі необхідно дати охолонути. Також до цього рецепту можна додавати ще подрібнені сушені трави, добре підійдуть розмарин, м’ята, меліса, кропива чи материнка.

Варто відзначити, що приготувати сіль четвергову треба встигнути до заходу Сонця, при цьому потрібно намагатися не прокидати ні крупинки. Використовувати сіль необхідно до Чистого четверга наступного року.

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.