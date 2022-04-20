Чи можна на Великдень садити картоплю: посівний календар на квітень 2022

Великдень вносить певні зміни у життя вірян

З 18 квітня у православних східного обряду почався Страсний тиждень, який закінчується святкуванням Великодня. В цей час вірянпм потрібно готувати своє житло світлому святу, а також очищати свою душу молитвами та відвідинами церкви. Однак для садівників та городників важливіше, що цей тиждень припадає на весняні роботи, кожен день з яких є важливим. Тому і постає питання: чи можна працювати на городі або в саду на Великдень?

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на Страсний тиждень 2022 року, а також з найсприятливішими датами посадки картоплі у квітні 2022-го року.

Кожен день зі Страсної седмиці та сама Пасха мають свої правила та суворі заборони. В основному всі роботи в цей період спрямовані на прибирання та підготовку до Великодня, проте городні справи ніхто не скасовував, особливо якщо погода це дозволяє. За християнськими правилами працювати не грішно, адже це добра справа, проте на великодньому тижні бажано не весь час присвячувати городу чи саду.

Місячний календар на Страсний тиждень у квітні 2022 року

Передпасхальний тиждень у 2022-му році припав на спадний Місяць. У цей час можна обробляти та обприскувати дерева та чагарники від шкідників, підживлювати ґрунт добривами, підрізати засохлі гілки. Також у плані посадок це досить нейтральний час — городом займатися можна.

Чи можна працювати у городі на Великдень

Виконавши всі традиційні ритуали великоднього тижня після обіду можна зайнятися роботою в саду, на городі. Краще виконати невідкладну легку роботу, наприклад, висадити розсаду овочів, що залишилася, посіяти насіння. Також можна в Великдень пересаджувати квіти. Не треба проводити важкі роботи: копати землю; оформляти крону дерев; прибрати сміття; саджати дерева; боротися із шкідниками; проводити обрізання чагарників; прищеплювати дерева.

Якщо погода тепла, то ніякий Страсний тиждень не завадить роботі на городі. Проте всі роботи все ж таки бажано завершити до Страсної П’ятниці.

Сприятливі дні для посадки культур на Страсному тижні:

Огірки — 18-22, 24,

Цибуля на зелень — 18, 20-22,

Цибуля, часник, хрін — 18, 21, 22,

Кабачки, патисони, гарбуз — 21-23,

Картопля — 18, 21, 22,

Суниця, полуниця — 18, 21, 22,

Горох, боби, квасоля — 18, 20-22,

Морква, буряк, селера — 18, 21, 22,

Томати — 18

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