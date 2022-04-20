Як приверути гроші та любов: найсильніші обряди та ритуали у Чистий четвер

Чистий четвер супроводжує безліч звичаїв, прикмет, обрядів, молитов та традицій.

Четвертий день пасхального Страсного тижня, що у 2022 році випадає на 21 квітня, називається Чистим четвергом. Головною традицією цього дня є випічка великодніх пасок та фарбування яєць, а також важливо в цю дату купуватись, очистивши своє тіло та дух. Окрім цього в цей день радять сповідатися та причаститися.

Крім того, четвер Страсного тижня має велику магічну силу і різні обряди, ритуали та читання замовлянь будуть особливо ефективними. Однак якщо вони спрямовані на добро і проведені з чистими помислами і відкритими серцем і душею.

"Телеграф" розповідає про найкращі та найсильніші змови, обряди та ритуали, які можна проводити у Чистий четвер.

Обряди та ритуали у Чистий четвер

На заміжжя

У Чистий четвер потрібно витертися новим рушником і цей рушник разом із великодніми яйцями та паскою на Великдень віддати жебракам, які просять милостиню. Це гарантує, що найближчим часом дівчина вийде заміж.

На гроші

Для залучення грошей до Чистого четверга з ранку потрібно перерахувати тричі всі гроші, які є у вашому будинку, щоб вони водилися цілий рік. Але перед цим потрібно провести омивання, причому з милом! Змиваючи з себе піну, треба проговорити: "Як сповіді очищають, як вода бруд змиває, так і ти, четвер, чистим будь., від непослуху, від чужої хули, від поганої поголоски, від злих розмов, від безплідних суперечок. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа.

Проти сварок у сім’ї

Спечіть хліб або булочку, після чого посоліть випічку зі словами: "Солю, солю, посипаю, щастя та спокій у будинок повертаю".

Для краси

У Чистий четвер потрібно набрати в банку води, покласти в неї срібну монету або іншу річ, а вранці на Великдень вмитися цією водою.

Замовляння у Чистий Четвер

На щасливий шлюб

Покладіть увечері нитку на поріг, а коли чоловік її переступить, зв’яжіть у вузол, примовляючи: "Раб Божий (ім’я) і я, його нитка, разом скручені, щільно повалені. Як на цій нитці вузол не розв’яжеться, так і він зі мною ніколи не розлучиться".

На швидке заміжжя

Вмитися молоком, підготовленим для кішки, і сказати: "Як усі гладять кішок, і як кішки до всіх линуть, так і мені наречені проходу не дадуть. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь."

На удачу та щастя

Вимовляти ці слова треба після закінчення збирання: "Очищається Чистим четвергом вся матінка-земля, очиститься Чистим четвергом, і душа моя. Як правильно ходять по небу сонце і місяць, по своєму вічному колі повертаються, так правильно повернеться і до мене щаслива доля і доля. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь ".

На гроші

Цього дня потрібно тричі перерахувати всі гроші, які є вдома: до сходу сонця, опівдні та на заході сонця. Весь цей час не забувай примовляти чарівну змову: "Сотня, двісті, тисяча шістсот, рука-володаря мої грошики бере!"

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Для краси

Читають до сходу сонця і при цьому кланяються по черзі на чотири сторони: "Встану я, Раба Божа (ім’я), на зорі ясної, вклонюся першій зірці прекрасної, вмиюсь росою, утрусь дівочою косою. Будь моє біле обличчя біліше світла білого, щічки червоні червонішими сонця червоного, очі яскравіші за місяць ясний. справа моя чіпка. Ключ, замок, мова. Амін. Амін. Амін."

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.