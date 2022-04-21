Як зарядити четвергову сіль на залучення грошей та удачі

Містична сіль-оберіг — це прожарена до вугілля сіль з травами або житнім борошном

На четвертий день Страсного тижня православні християни відзначають особливий день – Чистий четвер. Цього дня здавна проводили різні обряди на очищення, а також залучення грошей та удачі. Найвідомішим із таких обрядів є заряджання четвергової солі.

Поради щодо приготування четвергової солі дала астролог Олена Астропсихолог у своєму Інстаграмі.

Що таке четвергова сіль

Четверта сіль вважається сильним оберегом та засобом з особливою цілющою силою. На вигляд вона схожа на дрібне вугілля, тому що має чорний колір. У народі вірять, що четвергова сіль може лікувати, зцілювати, захищати від злих сил.

Четверта сіль буває двох видів: ранкова та вечірня. Для приготування першої жінки прокидалися рано-вранці. Спочатку начисто прибиралися в будинку і милися самі і тільки тоді брали готувати чисту четвергову сіль.

Як приготувати четвергову сіль

Містична сіль-оберіг — це прожарена до вугілля сіль із травами або житнім борошном. Так що цілющі властивості четвергової солі, цілком зрозумілі та виправдані. Адже і в сучасному світі активоване вугілля використовується як сорбент при отруєннях, захворюваннях шкіри, алергії і так далі.

На 1 кг солі потрібно 10 столових ложок житнього борошна. Сіль насипте на сковороду, додайте|добавляйте| муку|борошно|. Нагрівайте, помішуючи дерев’яною ложкою за годинниковою стрілкою, при цьому тричі читайте над нею молитву "Отче наш" або спеціальну — для солі "Чистий Четвер, від черв’яків і від усякого гада збережи та помилуй". Коли борошно та сіль почорніють, солі необхідно дати охолонути. Також до цього рецепту можна додавати ще подрібнені сушені трави, добре підійдуть розмарин, м’ята, меліса, кропива чи материнка.

Як користуватися четверговою сіллю

Витрачати сіль потрібно протягом року і використовувати всю до наступного Великодня.

Раніше "Телеграф" писав про важливі прикмети у Чистий четвер, а також розповідав про головні заборони, які краще не порушувати.