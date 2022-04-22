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Чи натисне путін "ядерну кнопку": астролог позначила небезпечні періоди

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог повідомила про можливі замахи на путіна влітку 2022 року
Астролог повідомила про можливі замахи на путіна влітку 2022 року

Астролог озвучила прогноз щодо ядерної загрози для України та всього світу

Влітку є можливість замаху на путіна, але в травні-червні можлива загроза застосування росією ядерної зброї. Як передає "Телеграф", про це повідомляється у прогнозі астролога Арини Артурівни.

За словами Арини Артурівни, путін втілив у собі занадто багато страшних рис, і на нього чекає неприємне майбутнє.

"У квітні путін багато брехатиме і вивертатиметься. Все, що він каже, збудеться навпаки", — розповідає астролог.

Становище планет у транзитній карті, зазначає астролог, говорить про нерозуміння один одного, яке існує між головнокомандувачем армії, з одного боку, та російськими "елітами", з іншого боку.

"В результаті, ми бачимо дуже серйозний внутрішній конфлікт. Тут можливі різні фінали. Може загинути та сама людина, наділена божевільною владою. Але можливо й інше – ця людина "переможе" своїх внутрішніх ворогів і втілить свої мрії, породжені хворою психікою і ще більше хворим тілом", — каже Аріна Артурівна.

Астролог називає найнебезпечнішим періодом травень-червень, коли є ризик натискання "кнопки". Але за ретроМеркурієм, додає вона, для путіна щось піде не так: можуть не виконати наказ, вдарити по своїх територіях, або ж техніка не спрацює.

Також астролог додає, що з 10 травня по 10 червня російська верхівка буде в люті, багато хто передумає і відмовиться від своїх минулих рішень, тому що влітку на них чекають фінансові втрати.

Липень-серпень 2022 року, йдеться в прогнозі, теж дуже непростий для путіна час.

"Його опоненти, друзі, та, звичайно ж, вороги будуть готувати для нього щось не дуже хороше... У цей період ймовірні спроби замаху. Але все-таки найнебезпечніший час – це саме травень-червень. Є ризики для всього нашого світу. Тому є ймовірність натискання "ядерної кнопки", — повідомила Аріна Артурівна.

За її словами, 25 травня Марс перейде на знак Овна, і енергія планет може підштовхнути путіна до дуже страшних кроків.

"Найнебезпечніший час, у плані стратегічного і тактичного вибуху — це кінець травня і початок червня. Оскільки дві конфліктні вибухонебезпечні планети, Марс і Юпітер, будуть перебувати в з’єднанні. Транзитна карта путіна говорить про те, що він ще не ухвалив рішення в цей момент, бо не знає результату ситуації в Україні", — розповіла астролог.

Крім того, вона додала, що у квітні у путіна помітно погіршеться здоров’я.

"Транзитна формула будинків 6 і 12 говорить про те, що він проходить черговий курс лікування. На цьому фоні його реакція та дії будуть непередбачуваними та несподіваними. Він розуміє, що можливо скоро помре, звинувачує в цьому весь світ і хоче всім помститися", — повідомляється у прогнозі.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Ганна Єфремова вказала на несприятливі періоди у прогнозі для України та ризик окупації нових територій.

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#Прогноз #Астролог #Ядерна війна
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