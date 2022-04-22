Чи натисне путін "ядерну кнопку": астролог позначила небезпечні періоди

Астролог озвучила прогноз щодо ядерної загрози для України та всього світу

Влітку є можливість замаху на путіна, але в травні-червні можлива загроза застосування росією ядерної зброї. Як передає "Телеграф", про це повідомляється у прогнозі астролога Арини Артурівни.

За словами Арини Артурівни, путін втілив у собі занадто багато страшних рис, і на нього чекає неприємне майбутнє.

"У квітні путін багато брехатиме і вивертатиметься. Все, що він каже, збудеться навпаки", — розповідає астролог.

Становище планет у транзитній карті, зазначає астролог, говорить про нерозуміння один одного, яке існує між головнокомандувачем армії, з одного боку, та російськими "елітами", з іншого боку.

"В результаті, ми бачимо дуже серйозний внутрішній конфлікт. Тут можливі різні фінали. Може загинути та сама людина, наділена божевільною владою. Але можливо й інше – ця людина "переможе" своїх внутрішніх ворогів і втілить свої мрії, породжені хворою психікою і ще більше хворим тілом", — каже Аріна Артурівна.

Астролог називає найнебезпечнішим періодом травень-червень, коли є ризик натискання "кнопки". Але за ретроМеркурієм, додає вона, для путіна щось піде не так: можуть не виконати наказ, вдарити по своїх територіях, або ж техніка не спрацює.

Також астролог додає, що з 10 травня по 10 червня російська верхівка буде в люті, багато хто передумає і відмовиться від своїх минулих рішень, тому що влітку на них чекають фінансові втрати.

Липень-серпень 2022 року, йдеться в прогнозі, теж дуже непростий для путіна час.

"Його опоненти, друзі, та, звичайно ж, вороги будуть готувати для нього щось не дуже хороше... У цей період ймовірні спроби замаху. Але все-таки найнебезпечніший час – це саме травень-червень. Є ризики для всього нашого світу. Тому є ймовірність натискання "ядерної кнопки", — повідомила Аріна Артурівна.

За її словами, 25 травня Марс перейде на знак Овна, і енергія планет може підштовхнути путіна до дуже страшних кроків.

"Найнебезпечніший час, у плані стратегічного і тактичного вибуху — це кінець травня і початок червня. Оскільки дві конфліктні вибухонебезпечні планети, Марс і Юпітер, будуть перебувати в з’єднанні. Транзитна карта путіна говорить про те, що він ще не ухвалив рішення в цей момент, бо не знає результату ситуації в Україні", — розповіла астролог.

Читайте також: Категорія Lifestyle Астролог назвав дату закінчення війни в Україні За словами астролога, війна завершиться у липні серпні, а повну перемогу з поверненням Донбасу та Криму Україна здобуде лише через три роки.

Крім того, вона додала, що у квітні у путіна помітно погіршеться здоров’я.

"Транзитна формула будинків 6 і 12 говорить про те, що він проходить черговий курс лікування. На цьому фоні його реакція та дії будуть непередбачуваними та несподіваними. Він розуміє, що можливо скоро помре, звинувачує в цьому весь світ і хоче всім помститися", — повідомляється у прогнозі.

Раніше "Телеграф" писав, що астролог Ганна Єфремова вказала на несприятливі періоди у прогнозі для України та ризик окупації нових територій.