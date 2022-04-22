Страсна п’ятниця 2022 року: що суворо заборонено робити в цей день
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У Страсну п’ятницю наказано дотримуватися дуже суворого посту, аж до повного голодування
Згідно з християнськими віровченнями, Страсна (Велика, або Страждуча) п’ятниця вважається днем розп’яття Ісуса Христа. Для православних віруючих це найскорботніший день Страсного тижня, який у 2022 році закінчується 24 квітня на свято Великодня.
Що не можна робити у Страсну п’ятницю
Християни присвячують п’ятницю згадкам про страждання, смерть Спасителя на хресті, зняття його з хреста та поховання.
- У Страсну п’ятницю в соборах не звершуються літургії, а читають Євангеліє про Страсті Христові.
- Окрім цього, в цей день наказано дотримуватися дуже суворого посту, аж до повної помірності від вживання їжі. Категорично забороняється робити щось по дому і займатися господарством, не можна лаятися, голосно сміятися і співати (не забуваймо, що це день скорботи).
- Робити прибирання в будинку та іншу не термінову роботу по господарству, не можна навіть розводити вогонь;
- Не можна шити, розрізати тканину;
- Не можна працювати на землі: копати, садити, прибирати сміття на дільниці;
- Не можна вдаватися до будь-яких тілесних втіх;
- Не можна вживати алкоголь;
- Не можна їсти гарячу їжу, термічно оброблені продукти, м’ясо, яйця та всі молочні продукти.
Заборони на Страсну п’ятницю: інфографіка
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