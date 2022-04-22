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Страсна п’ятниця 2022 року: що суворо заборонено робити в цей день

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Страсна п’ятниця цього року випадає на 22 квітня
Страсна п’ятниця цього року випадає на 22 квітня

У Страсну п’ятницю наказано дотримуватися дуже суворого посту, аж до повного голодування

Згідно з християнськими віровченнями, Страсна (Велика, або Страждуча) п’ятниця вважається днем розп’яття Ісуса Христа. Для православних віруючих це найскорботніший день Страсного тижня, який у 2022 році закінчується 24 квітня на свято Великодня.

Що не можна робити у Страсну п’ятницю

Християни присвячують п’ятницю згадкам про страждання, смерть Спасителя на хресті, зняття його з хреста та поховання.

  • У Страсну п’ятницю в соборах не звершуються літургії, а читають Євангеліє про Страсті Христові.
  • Окрім цього, в цей день наказано дотримуватися дуже суворого посту, аж до повної помірності від вживання їжі. Категорично забороняється робити щось по дому і займатися господарством, не можна лаятися, голосно сміятися і співати (не забуваймо, що це день скорботи).
  • Робити прибирання в будинку та іншу не термінову роботу по господарству, не можна навіть розводити вогонь;
  • Не можна шити, розрізати тканину;
  • Не можна працювати на землі: копати, садити, прибирати сміття на дільниці;
  • Не можна вдаватися до будь-яких тілесних втіх;
  • Не можна вживати алкоголь;
  • Не можна їсти гарячу їжу, термічно оброблені продукти, м’ясо, яйця та всі молочні продукти.

Заборони на Страсну п’ятницю: інфографіка

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

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#Великдень #Страсна п'ятниця
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