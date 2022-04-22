Посівний календар на квітень 2022: чому після Великодня не можна працювати на городі
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Важливо правильно визначитися з часом посадки городу, щоб у майбутньому отримати добрий урожай.
Тиждень після Великодня називається Світлою седмицею. У цей час у храмах проводяться богослужіння і щодня дзвенять дзвони. Вважається, що весь Світлий тиждень треба відпочивати, веселитися та радіти, адже Ісус Христос воскрес. Проте що робити з садово-городніми роботами? Адже весна йде і сезон активних посадок теж.
"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на кінець квітня 2022 року та розповідає чи можна працювати в саду та на городі одразу після Великодня.
Чи можна садити город після Великодня?
Працювати на городі, у тому числі і садити рослини, відразу після Великодня не бажано, адже Світла седмиця насамперед призначена для відпочинку та веселощів. Понад те, у цей час земля вважається "мертвою" для посадок.
Крім цього, через дев’ять днів після Великодня починається Радониця – поминальний тиждень. Лише після завершення цих днів можна приступати до роботи на городі. Однак якщо Великдень пізній, то багато городників час даремно не втрачають і садять город, коли виходить, навіть і на другий день після Великодня, керуючись прислів’ям "весняний день рік годує"
Місячний календар на Світлий тиждень у квітні 2022 року
Післяпасхальний тиждень у 2022-му році припав на спадний Місяць і на молодик 30 квітня. У цей час краще зайнятися обробкою та обприскуванням дерев і чагарників від шкідників, підживлення ґрунту добривами, підрізанням гілок, що засохли. А Радониця вже припадає на місяць, що росте. У цей період догляд та увагу варто приділити рослинам на поверхні ґрунту.
Сприятливі дні для роботи на городі після Великодня
Кінець квітня:
- картопля — 28, 29
- морква, цибуля — 26, 28, 29
- перець, баклажан — 26, 27
- помідори (томати) — 26, 27
- малина, смородина, ожина, виноград — 26, 27
- зелень — 26-27,
- огірки — 26-27,
- капуста — 26-27.
Початок травня:
- помідори та огірки — 5, 6,
- цибуля на зелень, часник і хрін — 5, 6,
- картопля і топінамбур — 5, 6,
- кабачки, баклажани, патисони — 5, 6,
- морква, буряк та ріпа — 5, 6,
- капуста всіх видів та спаржа — 5, 6,
- посадка зелені кропу, петрушки, салату, шпинату, базиліка — 5, 6,
- бобові — 3, 4,
- полуниці та суниці — 3, 4,
- перець — 5, 6,
Зазначимо, за прогнозами народних синоптиків, у другій половині квітня в Україні похолодає, місцями очікуються дощі. На початку травня потеплішає, про те, що і коли потрібно садити в останній місяць весни, щоб отримати хороший урожай — читайте в матеріалі "Телеграфа".
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