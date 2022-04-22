"Смерті та вибухонебезпечні ситуації": астролог розповіла, що принесе коридор затемнень

Астролог зазначає, що людство в цей період чекають на вибухонебезпечні ситуації та розриви дипломатичних відносин.

Незабаром відкриється перший коридор затемнень цього року, який принесе серйозні зміни Україні та її мешканцям. Так 30-го травня відбудеться сонячне затемнення, яке відкриє цей коридор. Завершиться він місячним затемненням 16 травня.

Цей період має дуже потужну енергетику, яка значно вплине на життя людей, у тому числі й українців. Про це розповіла астролог Валентина Віттрок на сторінці у Фейсбук.

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"Коридор затемнень — це відстань між двома затемненнями (зазвичай затемнення завжди йдуть у парі: сонячне, а через два тижні місячне. У 2022-му році маємо два коридори затемнень: весняне і осіннє. Весняне сонячне затемнення пройде 30-го квітня о 23:00) 27 за київським часом, воно власне і відкриє так званий "коридор", через два тижні відбудеться повне місячне затемнення 16 травня", — пояснює астролог.

Віттрок зазначає, що будь-яке затемнення — це завжди надзвичайні обставини, смерті коронованих або знаменитих осіб, активізація вірусів, збіг фатальних обставин. На затемнення реагують люди, народжені в молодий місяць або безпосередньо в затемнення (наприклад, папа Римський Іоанн був народжений в сонячне затемнення і помер у сонячне затемнення), люди знака Лева (російський генерал Дворників-для нього сонячне затемнення в Тельці дуже негативно позначиться на його кар’єрі ) та люди у яких Місяць у Львові ( президент України Володимир Зеленський ), а також люди того знака, в якому проходить затемнення.

На даний момент, затемнення проходить по Тельцю. У 2019-му році на знак Тельця зайшов Уран на сім років, ця планета не робить життя Тельців "нудним", нинішнє сонячне затемнення відбудеться практично в поєднанні з Ураном у Тельці, а значить світ отримає якийсь несподіваний ефект або ситуацію з ряду вон виходить, зазначає астролог. У багатьох людей може різко змінюватися система цінностей, ставлення до життя і смерті, протверезіння, різкий вихід із зони комфорту (зіткнення з новою реальністю у росіян), підвищена аварійність.

Астролог зазначає, що людство в цей період чекають на вибухонебезпечні ситуації та розриви дипломатичних відносин.

"Уран у природі — це урагани та грози, у суспільстві це технології, зброя останнього зразка, геополітичні зміни, еміграція, евакуація або повернення з неї, проблеми з нерухомістю, несподівані розриви відносин, у тому числі і дипломатичних, вибухонебезпечні ситуації (буде багато вибухів ), тобто спокійним сонячне затемнення 30-го квітня не буде … Травневе місячне затемнення з місяцем у Скорпіоні може принести активність у криміногенному світі, особливо у сексуальному плані, отруєння, підлість, емоційний дисбаланс, критичні ситуації”, — пише Віттрок.

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"Є у коридору затемнень одна спільна риса: всі події, що відбулися в коридорі затемнень або у затемнення безпосередньо, мають доленосні характери: весілля, підписання договорів, знайомства в коридорі затемнень матимуть наслідки протягом усього життя, чи закінчиться таке знайомство щасливим шлюбом — питання, Тут слід дивитися сумісність партнерів, однак кармічні відносини довжиною в життя забезпечені. Якщо пара посварилася і розлучилася в цей час, то цій парі не судилося більше зійтись, вони розходяться назавжди", — зазначила Віттрок.

Сонячне затемнення формує події терміном на 19 років, це унікальна можливість закласти позитивну програму, попросити у вищих сил відкоригувати долю, виправити щось, що буде відбуватися у весняному коридорі затемнень відбиватиметься багато років у житті суспільства, тому ловіть момент та зробіть максимально позитивного для себе та свого оточення”, — резюмувала астролог.

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