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Втратить все: астролог розповіла, що чекає на росію

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Астролог вказала на важливий момент, який передбачає сонячне затемнення для рф
Астролог вказала на важливий момент, який передбачає сонячне затемнення для рф

Рокування в політичному житті рф може статися в найближчі кілька років.

Майбутнє сонячне затемнення, яке відбудеться 30 квітня, може призвести до змін у владній структурі країни-агресора росії. Як передає "Телеграф", про це повідомляється у прогнозі астролога Арини Артурівни.

Астролог наголошує, що сонячне затемнення 30 квітня в 10-му будинку уряду російської федерації вказує на можливі зміни. За її словами, протягом двох років відбудеться повне рокірування та зміна влади.

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Також астролог додала, що весняні затемнення у квітні та травні вказують на важливий вибір, який стоїть перед росією. За словами Арини Артурівни, є два можливі сценарії:

  1. або росія окупує території та втрачає все, що нажито, у тому числі ресурси, гроші й території,
  2. або рф зобов’язується повернути окуповані території України, що є останнім шансом керівництва росії врятувати свою державу.

Нагадаємо, перший коридор затемнень у 2022 році розпочнеться 30 квітня – відбудеться сонячне затемнення – і триватиме до 16 травня – дата місячного затемнення. На думку астролога Валентини Віттрок, у цей період є ймовірність вибухонебезпечних ситуацій, а низка країн можуть розірвати дипломатичні відносини.

Як раніше повідомляв "Телеграф", астролог озвучила прогноз щодо можливого ядерного удару по Україні. Аріна Артурівна зазначає, що найнебезпечнішим періодом у плані стратегічного і тактичного застосування ядерної зброї росією стане кінець травня – початок червня цього року.

Теги:
#Росія #Астролог #Сонячне затемнення
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