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Велика субота: що категорично не можна робити напередодні Великодня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Велика субота: що категорично не можна робити напередодні Великодня

У 2022 році Страсну суботу відзначають 23 квітня.

Велика або Страсна субота – це шостий день Страсного тижня, яким закінчується строгий Великий піст, що триває 48 днів. Дата свята переходить і залежить від святкування Великодня.

У суботу Страсного тижня згадується поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа, і про те, як він зійшов у Пекло. Також це день сходження Благодатного вогню. Крім цього, Велика субота — це період, присвячений останнім приготуванням до Великодня.

"Телеграф" розповідає, що потрібно обов’язково зробити в цей день, а також ми зібрали для вас усі головні заборони дня, які краще не порушувати.

Велика субота: що потрібно обов’язково зробити цього дня

  • Цього дня варто піти до храму на богослужіння.
  • Потрібно помиритися з усім, з ким були в сварці та пробачити всі образи. Також важливо попросити прощення у всіх, перед ким винні.
  • Також у цей день печуть паски, фарбують яйця, готують Великодні страви.
  • У Велику суботу необхідно допомагати нужденним. Можна роздавати милостиню.
  • Це останній день посту, в який дозволено послаблення: їжу можна запивати вином і їсти гарячу їжу з олією.

Велика субота: що не можна робити

  • Не можна сваритися, битися, лаятись і лихословити. Також не варто цього дня пліткувати.
  • Заборонено цього дня пити алкоголь.
  • Не можна веселитися: сміятися, співати, танцювати, жартувати.
  • Потрібно утриматися від інтимної близькості.
  • Не можна цього дня ходити на цвинтар.
  • Заборонено прибирати будинки, гладити, прати, працювати в саду чи городі, займатися рукоділлям, будівництвом, ремонтом.
  • Не варто купатися цього дня.
  • Не можна відмовляти людям, які просять допомоги.
  • Не можна віддавати нічого з дому та позичати гроші.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якою буде погода на Великдень в Україні. Також ми писали, чи буде додатковий вихідний день.

Теги:
#Прикмети #Заборони #Велика субота
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