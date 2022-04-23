Велика субота: що категорично не можна робити напередодні Великодня

У 2022 році Страсну суботу відзначають 23 квітня.

Велика або Страсна субота – це шостий день Страсного тижня, яким закінчується строгий Великий піст, що триває 48 днів. Дата свята переходить і залежить від святкування Великодня.

У суботу Страсного тижня згадується поховання та перебування в труні тіла Ісуса Христа, і про те, як він зійшов у Пекло. Також це день сходження Благодатного вогню. Крім цього, Велика субота — це період, присвячений останнім приготуванням до Великодня.

"Телеграф" розповідає, що потрібно обов’язково зробити в цей день, а також ми зібрали для вас усі головні заборони дня, які краще не порушувати.

Велика субота: що потрібно обов’язково зробити цього дня

Цього дня варто піти до храму на богослужіння.

Потрібно помиритися з усім, з ким були в сварці та пробачити всі образи. Також важливо попросити прощення у всіх, перед ким винні.

Також у цей день печуть паски, фарбують яйця, готують Великодні страви.

У Велику суботу необхідно допомагати нужденним. Можна роздавати милостиню.

Це останній день посту, в який дозволено послаблення: їжу можна запивати вином і їсти гарячу їжу з олією.

Велика субота: що не можна робити

Не можна сваритися, битися, лаятись і лихословити. Також не варто цього дня пліткувати.

Заборонено цього дня пити алкоголь.

Не можна веселитися: сміятися, співати, танцювати, жартувати.

Потрібно утриматися від інтимної близькості.

Не можна цього дня ходити на цвинтар.

Заборонено прибирати будинки, гладити, прати, працювати в саду чи городі, займатися рукоділлям, будівництвом, ремонтом.

Не варто купатися цього дня.

Не можна відмовляти людям, які просять допомоги.

Не можна віддавати нічого з дому та позичати гроші.

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