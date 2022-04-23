Сходження Благодатного вогню 2022 в Єрусалимі: онлайн-трансляція

Благодатний вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового

У Велику суботу, 23 квітня, в єрусалимському храмі Гробу Господнього розпочнеться щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню. Дія розпочнеться близько 13:00 за київським часом.

Сходження Благодатного вогню можна буде спостерігати онлайн, оскільки весь світ здійснюватиме трансляція з храму.

Онлайн-трансляція сходження Благодатного вогню стане доступною найближчим часом.

Також онлайн-трансляцію сходження Благодатного вогню можна буде переглянути за посиланням.

Що означає Благодатний вогонь

Благодатний вогонь у перекладі з грецької мови має значення Святе світло. Так називається вогонь у великодній церемонії виносу запалених свічок із Гробу Господнього (кувуклії).

Читайте також: Категорія Україна Як молитися на Великдень вдома: священник дав поради Можна прочитати молитву, яку знаєте напам'ять, чи скористатися молитовником

Цей вогонь символізує нерукотворне світло Воскресіння Христового. А винос Благодатного вогню в Єрусалимі уособлює вихід із Гробу "Світла Істинного" – воскреслого Спасителя Ісуса Христа. Його поява напередодні Великодня за молитвами патріарха, духовенства та паломників вважають "дивом сходження Благодатного вогню".

Сходження Благодатного вогню у 2022-му році

Чекаючи дива сходження Благодатного вогню до Єрусалиму приїхали вже тисячі вірян. При цьому карантинні обмеження цього року було знято. Тож суворого обмеження кількості віуян, які зможуть приїхати до Єрусалиму на церемонію немає. Крім того, немає потреби носити маски.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих вірян, які на свято не зможуть піти до храму.