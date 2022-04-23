Великдень 2022: сильні молитви за мир, які варто промовити в цей день

Читати молитву можна як церкві, так і вдома

У неділю, 24 квітня православні східного обряду відзначають найрадісніше і найсвітліше свято у році — Христове Воскресіння чи Великдень. Це особливе свято, коли віряни згадують про чудесне воскресіння Сина Божого. Зазначимо, що саме з Великодня церковний календар починає свій відлік.

Вважається, що на Великдень молитви мають особливу силу і здатні творити чудеса. Оскільки у 2022 році Україна зустрічає свято в умовах війни, дуже важливо підтримати свою країну духовно, помолившись у цей день і попросивши у Господа миру.

"Телеграф" розповідає, як правильно молитиься на свято, а також публікує тексти найсильніших молитов за мир.

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Молитва за мир в Україні

Боже, Творцеві та Отче всіх людей, Ти закликаєш до себе всі народи світу. Просвіти їх, щоб серед суєти нашого часу вони дізналися про те, що може принести світ. Пробудь у них щире прагнення до розуміння та єдності. Допоможи їм прощати одне одному те зло, яке вони завдавали і продовжують завдавати своїм ближнім, допоможи їм співпрацювати у справі миру, поважаючи права кожної людини відповідно до Твоєї волі. Очисти їхні серця від усякої образи та ненависті. Збережи всі народи від гордині, егоїзму та міжнаціональної ворожнечі. Нехай всі народи усвідомлюють свій обов’язок дбати про мир і рішуче встануть на шлях єдності, співпрацюючи з любов’ю один з одним. Благослови, Боже, тих, хто присвячує себе великій справі творіння світу. Нехай завжди буде благословенне Твоє святе Ім’я і нехай прийде в наші душі та на наші землі Твоє Царство справедливості, миру та злагоди. Амінь

Молитва за мир

Господи Боже наш, сильний і міцний у битві, Тебе на допомогу, недостойні, закликаємо і смиренно молимо: прости милостиво руку Твою і покрий країну нашу від війни, лихоліття та страждань. Не на лук свій сподіваємось, і не зброя наша врятує нас, але про Твою всемогутню допомогу благаємо: збережи Вітчизну нашу у світі, пом’якшити милістю Твоєї серця ворогів почерствілі, злі наміри їх відверни, молимося Тобі, Великодержавний Царю, вислухай нас і помилуй. Поглянь із небес, Владико, і не дай ворогам нашим меч свій підняти, і лук свій натягнути, щоб вразити нас — бідних рабів Твоїх, що славлять тебе православно. Незабаром змінюй скорботу нашу на радість, а біду на твердий світ. Не допусти страждань матерів і сліз дитячих, а їхні молитви за нас грішних і непотрібних прийми як кадило запашне перед Престолом величності Твоєї, підносячи Україні наш мир і спокій. Сердечно молимося Тобі, Благодійнику Милостивий, вислухай нас і помилуй. Амінь.

Молитва за мир у сім’ї

Господи, допоможи, Господи, благослови світлою Пасхою, Чистими днями, радісними сльозами. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Іоанн Поститель, Іоанн Богослов, Іоанн Хреститель, Іоанн багатостраждальний, Іоанн безголовий, Архангел Михайло, Архангел Гавриїл, Георгій Побідоносець, Микола Чудотворець, Варвара Великомучениця, Віра, Надія, Любов та мати їхня Софія, Візьміть їхню злість, укрийте їхній гнів, Утихомиріть їхню лють. Раттю своєю святою, Силою непереможною, неприборканою ведіть їх до згоди. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Зараз і завжди і на віки віків. Амінь.

Молитва-оберіг на Великдень

В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Мати Марія Христа носила, народила, хрестила, годувала, напувала, молитвам навчала, рятувала, оберігала, а потім біля хреста ридала, сльози лила, голосила, разом зі своїм милим Сином страждала. Ісус Христос у неділю воскрес, віднині слава його з землі до небес. Нині він сам нас, своїх рабів, опікується, милостиво наші молитви приймає. Господи, почуй мене, врятуй мене, захисти мене від усяких бід відтепер і навіки. В ім’я Отця і Сина та Святого Духа. Нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Молитва на Великдень на здоров’я від будь-яких хвороб

"У царстві небесному є джерело чудове. Хто до води доторкнеться, хто водою вмиється, з того недуги змиються. Тієї води я набрала, рабу Божому (ім’я) віддала. В ім’я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь".

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.