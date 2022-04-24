Великдень 2022: що категорично не можна робити в цей день, щоб не накликати лиха

У цей день не можна сумувати і впадати у відчай.

Христове Воскресіння або Великдень – це головне та найважливіше свято у церковному календарі, яке символізує воскресіння Сина Божого Ісуса Христа після розп’яття. Зазначимо, що це є центром біблійної історії.

Варто додати, що до Великодня віряни готуються протягом семи тижнів, які також називають Седмицями і супроводжуються Великим Постом. Останній тиждень перед Великоднем найурочистіший і знаменується багатьма стародавніми традиціями. Її називають Страсною.

"Телеграф" розповідає, що не можна робити у це свято.

Великдень 2022: що не можна робити

Не можна цього дня переїдати.

Також забороняється сумувати, лаятися із ближніми.

Не можна займатися домашніми справами, у тому числі прибиранням, миттям та пранням.

У Великдень краще не трудитися на городі.

Не можна їздити на цвинтар.

Заборонено викидати залишки великодньої їжі, особливо освяченої.

Не можна фарбувати яйця та готувати паски на день Великодня.

Не можна скупитися, скупитися, відмовляти в милостині та допомозі, особливо в тому випадку, коли вас про них попросили.

Не можна спати надто довго.

На Великдень не можна ворожити чи займатися різними ритуалами та обрядами.

Великдень 2022: що потрібно обов’язково зробити

Цього дня бажано відвідувати родичів та друзів.

Потрібно відвідати святкове богослужіння.

Потрібно розговітися.

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Великодні прикмети

Якщо загадати бажання та з’їсти освячене яблуко, бажання здійсниться.

Якщо згодувати птахам крихти, які залишилися після великодньої трапези, це привабить у будинок гроші.

Якщо у незаміжньої дівчини засвербіла брова, вона незабаром вийде заміж.

Якщо роздати паски та кишеньки нужденним, добробут сім’ї покращиться.

Чим багатший стіл, тим багатшим буде рік.

Якщо вмиватися водою з колодязя чи джерела, це гарантовано принесе здоров’я.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.