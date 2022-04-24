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Великдень 2022: що категорично не можна робити в цей день, щоб не накликати лиха

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Великдень 2022: що категорично не можна робити в цей день, щоб не накликати лиха

У цей день не можна сумувати і впадати у відчай.

Христове Воскресіння або Великдень – це головне та найважливіше свято у церковному календарі, яке символізує воскресіння Сина Божого Ісуса Христа після розп’яття. Зазначимо, що це є центром біблійної історії.

Варто додати, що до Великодня віряни готуються протягом семи тижнів, які також називають Седмицями і супроводжуються Великим Постом. Останній тиждень перед Великоднем найурочистіший і знаменується багатьма стародавніми традиціями. Її називають Страсною.

"Телеграф" розповідає, що не можна робити у це свято.

Великдень 2022: що не можна робити

  • Не можна цього дня переїдати.
  • Також забороняється сумувати, лаятися із ближніми.
  • Не можна займатися домашніми справами, у тому числі прибиранням, миттям та пранням.
  • У Великдень краще не трудитися на городі.
  • Не можна їздити на цвинтар.
  • Заборонено викидати залишки великодньої їжі, особливо освяченої.
  • Не можна фарбувати яйця та готувати паски на день Великодня.
  • Не можна скупитися, скупитися, відмовляти в милостині та допомозі, особливо в тому випадку, коли вас про них попросили.
  • Не можна спати надто довго.
  • На Великдень не можна ворожити чи займатися різними ритуалами та обрядами.

Великдень 2022: що потрібно обов’язково зробити

  • Цього дня бажано відвідувати родичів та друзів.
  • Потрібно відвідати святкове богослужіння.
  • Потрібно розговітися.

Великодні прикмети

  • Якщо загадати бажання та з’їсти освячене яблуко, бажання здійсниться.
  • Якщо згодувати птахам крихти, які залишилися після великодньої трапези, це привабить у будинок гроші.
  • Якщо у незаміжньої дівчини засвербіла брова, вона незабаром вийде заміж.
  • Якщо роздати паски та кишеньки нужденним, добробут сім’ї покращиться.
  • Чим багатший стіл, тим багатшим буде рік.
  • Якщо вмиватися водою з колодязя чи джерела, це гарантовано принесе здоров’я.

Нагадаємо, що у православних західного та східного обряду не збігається дата святкування Великодня через різницю в літочисленні за різними календарями. Так, християни західного обряду у 2022 році відзначають Великдень 24 квітня.

Теги:
#Свято #Прикмети #Заборони #Великдень
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