Життя цих трьох знаків Зодіаку круто зміниться у травні: зміни не за горами

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, на яких чекають зміни в травні.

На жаль, але навесні 2022 року в Україні затьмарила війна, яку розв’язала Росії. Однак, попри це, відбувається багато позитивних подій. Астрологи зазначають, що у травні життя деяких знаків Зодіаку кардинально зміниться, причому найчастіше ці зміни будуть позитивними.

Такі зміни в житті будуть у представників цих трьох знаків Зодіаку — Дів, Тельців та Близнюків, повідомляє orakul.com.

Діва

Астрологи кажуть, що на вас чекає далека дорога. Можливо, вам доведеться виїхати за кордон. Крім того, зірки рекомендують озирнутися навколо і придивитися до свого оточення, можливо поруч із вами є людина, якій ви не байдужі.

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Тельці

Травня для представників цього знака гарний для отримання нових можливостей на професійній ниві. Також місяць обіцяє зворушливе знайомство, яке може вплинути на те, як складеться ваше життя протягом цього року.

Близнюки

На представників цього знака Зодіаку чекає доленосне знайомство, проте варто бути обережнішим, воно може бути як корисним, так і негативним. Також є ризик втратити велику суму грошей.

Раніше Телеграф писав, що свій прогноз щодо подій в Україні озвучила український астролог Альбіна Пономаренко. Вона розповіла, коли війна, яку підло почала росія, може піти на спад.

Крім того, астролог Влад Росс розповів "Телеграфу" про те, чи може Путін у ході війни проти України застосувати ядерну зброю.