Посівний календар на травень 2022 року: що обов’язково потрібно посадити на початку місяця

У травні можна висаджувати розсаду багатьох овочів

Травень – це найтепліший весняний місяць, коли погода стає стабільно відносно теплою. На той час земля вже остаточно просохла і можна займатися активними посівами та посадками на городі. Проте не варто забувати, що у травні є дні, які зовсім не підходять для городніх та садових робіт. Тому, щоб не нашкодити своєму врожаю, найкраще дотримуватися порад із посівного календаря.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року.

Що і коли можна робити в травні в саду та на городі

У травні можна висаджувати багато овочевих культур, цибулинні квіти, плодові дерева і чагарники. Також місяць сприятливий для роботи з розсадою. Зазначимо, що насамперед потрібно висадити картоплю, а потім інші овочі.

Також важливо пам’ятати, що в період спадного Місяця енергія і сила рослини сягає коріння, а в період Місяця, що росте, догляд і увагу варто приділити рослинам на поверхні грунту.

Фази Місяця у травні 2022

Молодий місяць — 30 травня о 14:30.

Повня — 16 травня о 07:14.

Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.

Місяць з 17 по 29 травня.

Вдалі та невдалі дні для роботи на городі у травні:

Сприятливі дні травня 2022 року: 5, 9, 13, 16, 17, 22, 26.

Нейтральні дні травня 2022: 1-3, 6, 8, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31.

Несприятливі дні травня 2022 року: 4, 7, 10, 14, 19, 25, 29.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.