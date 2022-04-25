Цим трьом знакам Зодіаку у травні доведеться покинути свій будинок: загрожує вимушений переїзд

Це може бути як короткостроковий переїзд, так і повна зміна проживання.

Весна 2022-го року несе у собі багато змін, причому як дрібних, так і кардинальних. На жаль, деяким представникам зодіакального кола в травні доведеться покинути свій рідний будинок. Астрологи визначили трійку знаків Зодіаку, яким слід готуватися до переїзду чи довгої подорожі.

Про це повідомляє сайт Unian.

Стрілець

Представникам цього знака Зодіаку доведеться змінити місце проживання, навіть якщо вони цього не бажають. Просто треба змиритися, що зараз такий крок необхідний і прийняти це. Щоб було легше перенести переїзд, зверніться за допомогою до своїх близьких.

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Риби

На цей знак Зодіаку чекає спонтанна поїздка. Однак, швидше за все, це буде щось типу далекої подорожі, ніж повноцінного переїзду. Не варто хвилюватися, що подорож незапланована: причин для хвилювань немає – все складеться добре.

Лев

У травні у Левів з’явиться можливість змінити місце проживання. Проте мінус переїзду буде в тому, що представники знака не самі ухвалять таке рішення, а не змушені будуть виїхати через обставини. Зірки радять не втрачати оптимізму та вірити, що все налагодиться.

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